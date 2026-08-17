La Embajada de Estados Unidos en México abrió una nueva vacante para personas interesadas en el área de comunicación y relaciones públicas. Se trata del puesto de Coordinador de Participación Pública del INL, una posición de tiempo completo en la Ciudad de México que ofrece un salario anual de $561,485 pesos mexicanos, además de diversas prestaciones laborales.

La convocatoria estará disponible para recibir solicitudes del 11 al 26 de agosto de 2026 y está abierta al público en general.

¿En qué consiste el trabajo?

De acuerdo con la descripción de la vacante, la persona seleccionada será responsable de coordinar estrategias de comunicación, relaciones con medios de comunicación y actividades de participación pública para la Oficina Internacional de Relaciones Exteriores (INL) de la Embajada de Estados Unidos en México.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Diseñar e implementar estrategias de comunicación institucional.

Elaborar materiales informativos en inglés y español.

Coordinar actividades con la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada y otras agencias estadounidenses.

Dar seguimiento a la cobertura mediática y al posicionamiento de programas de cooperación bilateral.

Garantizar que los mensajes y campañas de comunicación sean consistentes entre las distintas oficinas y socios involucrados.

El puesto requiere capacidad para redactar contenidos, analizar información, relacionarse con medios de comunicación y utilizar herramientas digitales y de análisis de audiencia.

¿Cuánto pagan?

La Embajada informó que el salario para esta posición es de $561,485 pesos mexicanos brutos al año.

Además, el empleo incluye una jornada laboral de 40 horas semanales y contrato permanente, sujeto a la aprobación satisfactoria del periodo de prueba.

Requisitos académicos

Los candidatos deberán contar con un título universitario en alguna de las siguientes áreas:

Comunicación.

Relaciones Públicas.

Marketing.

Medios Digitales.

Ciencias Políticas

O alguna disciplina relacionada.

La acreditación de estudios deberá presentarse como parte de la solicitud.

Experiencia requerida

Uno de los requisitos más importantes es demostrar al menos tres años de experiencia profesional con responsabilidades crecientes en áreas como:

Asuntos públicos

Relaciones con medios

Periodismo

Comunicación institucional

Comunicación de programas

Desarrollo internacional

Nivel de inglés y español

La Embajada exige dominio fluido tanto de inglés como de español.

Los conocimientos lingüísticos podrán ser evaluados durante el proceso de selección. Los aspirantes también pueden presentar resultados de exámenes reconocidos internacionalmente.

En algunos casos, los candidatos podrán ser convocados a una prueba oficial de idioma si no presentan una certificación vigente.

Habilidades que buscan

Además de la experiencia profesional y la formación académica, la Embajada señala que los aspirantes deben contar con:

Excelentes habilidades analíticas.

Capacidad para redactar con claridad en español e inglés.

Manejo de Microsoft Office.

Conocimiento de plataformas digitales y redes sociales.

Habilidad para trabajar con información sensible de forma discreta.

Buenas capacidades de comunicación interpersonal.

¿Hay viajes?

Sí. Aunque el puesto tiene sede en la Ciudad de México, la convocatoria indica que podrían requerirse:

Viajes dentro del territorio nacional.

Viajes internacionales limitados.

Trabajo ocasional por las noches o durante fines de semana para cubrir eventos oficiales o atender necesidades urgentes relacionadas con medios de comunicación.

Prestaciones que ofrece la Embajada

Además del salario, el paquete de beneficios incluye:

Aguinaldo.

Prima vacacional.

Aproximadamente 20 días festivos al año entre fechas oficiales de México y Estados Unidos.

17 días de vacaciones anuales, con incrementos progresivos.

Afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Seguro médico privado.

Seguro de vida.

Gimnasio dentro de las instalaciones.

Programas de capacitación y desarrollo profesional.

Pagos quincenales.

Incentivos ligados al desempeño laboral.

Documentos necesarios para postularse

Los interesados deberán presentar:

Comprobante del último grado de estudios.

Identificación que acredite la ciudadanía mexicana, como INE o CURP.

En el caso de extranjeros residentes permanentes, documentación migratoria correspondiente.

De forma opcional, certificados de dominio del idioma español o inglés.

Además, todos los candidatos seleccionados deberán aprobar una investigación de antecedentes y obtener la autorización de seguridad requerida para ocupar el cargo.

¿Hasta cuándo se puede aplicar?

La convocatoria estará abierta hasta el 26 de agosto de 2026. La Embajada advirtió que las solicitudes deben enviarse antes de las 22:00 horas de ese día, ya que los registros incompletos o enviados fuera de tiempo podrían quedar descalificados.

Para quienes buscan una oportunidad laboral en una institución internacional, esta vacante representa una opción atractiva, especialmente para profesionales de la comunicación, relaciones públicas, periodismo y áreas afines que cuenten con experiencia y dominio avanzado del inglés.