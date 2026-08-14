¿Tienes auto? ¿De qué valor es? Recientemente se aprobó en la Ciudad de México una ampliación en la exención de pago de tenencia para vehículos de determinado precio, esto con la finalidad de apoyar en la economía de los hogares mexicanos. ¿De cuánto es? Te contamos cuál es el nuevo límite y los requisitos que debes cumplir.

Si tienes un auto registrado en la CDMX, una de las preguntas que más te haces es si todavía debes pagar tenencia vehicular o si puedes obtener al 100% de descuento. La respuesta depende principalmente de cuánto vale el vehículo, pero también de otros requisitos fiscales.

¿Cuál es el valor máximo de un auto para no pagar tenencia en CDMX en 2026?

El valor máximo es de 638 mil pesos, es decir que los automóviles particulares cuyo valor total no exceda esa cantidad pueden acceder al subsidio de 100% de la tenencia, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital.

Este cambio es relevante porque durante años el límite había sido de 250 mil pesos. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó la aprobación de la reforma que elimina el pago de tenencia para los vehículos cuyo valor sea de hasta 638 mil pesos.

El diputado Jesús Sesma señaló que la disposición amplía el acceso a este beneficio fiscal para un mayor número de automovilistas. El objetivo es evitar que el aumento en el precio de los vehículos con el paso del tiempo provoque que pierdan la exención.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el 100% de descuento en la tenencia?

Para acceder al subsidio de la tenencia CDMX 2026, se deben cumplir principalmente estas condiciones:

El vehículo no debe exceder los 638 mil pesos incluido el IVA

No tener adeudos de tenencias de años pasados

Contar con tarjeta de circulación vigente

Cubrir el costo del refrendo vehicular.

¿Cuánto se paga de refrendo en CDMX en 2026?

Aunque el automóvil pueda obtener el subsidio de 100% de la tenencia, sí se debe pagar el refrendo vehicular. Para 2026, el refrendo tiene un costo de $760 pesos. Es importante que consideres que la obligación del refrendo permanece.

¿Cómo saber si mi auto paga tenencia?

La forma más segura de saber si tienes un adeudo es consultar tu situación fiscal directamente en los canales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Debes tener a la mano información como:

Placa del vehículo.

Datos de la tarjeta de circulación.

Información del propietario, cuando corresponda.

¿La tenencia es lo mismo que el refrendo?

No. Son pagos diferentes:

-Tenencia: es un impuesto relacionado con la propiedad o posesión del vehículo.

-Refrendo: es el pago de derechos por mantener vigente el registro y las placas del vehículo.