La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta por el retiro de un lote de alimento crudo congelado para perros debido a un posible riesgo de Salmonella. El producto fue distribuido en 11 estados de Estados Unidos y la autoridad recomienda a los consumidores revisar el lote antes de seguir dándolo a sus mascotas.

La alerta corresponde a Woof Complete Canine Chicken Recipe, de Oma's Pride, un alimento crudo congelado para perros que se comercializa en una bolsa de 6 libras (2.7 kilogramos).

La FDA informó que el retiro comenzó después de recibir una queja de un consumidor. Posteriormente, la agencia recolectó y analizó una muestra que dio positivo a Salmonella. Hasta ahora se han reportado tres casos de enfermedad en perros relacionados con la queja, mientras Oma's Pride continúa investigando el origen de la contaminación.

¿Qué alimento para perros retiró la FDA?

El producto afectado es:

Producto: Woof Complete Canine Chicken Recipe

Woof Complete Canine Chicken Recipe Presentación: bolsa de 6 libras (2.7 kg)

bolsa de 6 libras (2.7 kg) SKU: F-WOOFC-6

F-WOOFC-6 Lote: BB012729

Fecha de fabricación: 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 Fecha de caducidad: 27 de enero de 2029

27 de enero de 2029 UPC: 8 7938400145 9

8 7938400145 9 Bolsas afectadas: 639

639 Fechas de distribución: del 12 de febrero al 15 de mayo de 2026

La FDA señala que ningún otro producto, tamaño o lote de Oma's Pride está afectado por este retiro.

¿En qué estados se vendió el alimento para perros retirado?

El lote afectado fue distribuido a establecimientos minoristas y mayoristas, además de venderse directamente a consumidores mediante pedidos en línea.

Los 11 estados donde se distribuyó son:

Arizona

California

Indiana

Kentucky

Luisiana

Maryland

Nueva Jersey

Nevada

Nueva York

Pensilvania

Virginia

El alimento fue enviado y comercializado congelado.

¿Por qué la FDA retiró este alimento para perros?

La razón del retiro es la posible presencia de Salmonella.

La FDA detectó la bacteria al analizar una muestra del producto después de una queja de un consumidor. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió la contaminación.

La Salmonella puede enfermar a los perros que consumen alimentos contaminados. Además, existe un riesgo para las personas que manipulan el producto, especialmente cuando no se lavan las manos después de tocar el alimento, los recipientes o las superficies que estuvieron en contacto con él.

¿Qué síntomas puede causar la Salmonella en perros?

Una mascota infectada puede presentar:

Letargo.

Diarrea.

Diarrea con sangre.

Fiebre.

Vómitos.

Falta de apetito.

Dolor abdominal.

Algunos animales pueden portar la bacteria incluso sin presentar síntomas y transmitirla a otros animales o a personas.

Si un perro consumió el producto retirado y presenta alguno de estos signos, la recomendación es contactar a un veterinario.

¿La Salmonella del alimento para perros puede afectar a las personas?

Sí. Las personas pueden infectarse al manipular alimentos para mascotas contaminados o superficies que estuvieron en contacto con ellos.

Entre los posibles síntomas de una infección por Salmonella están:

Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.

Diarrea con sangre.

Calambres abdominales.

Fiebre.

Las personas que presenten síntomas después de haber estado en contacto con el producto retirado deben consultar con un médico.

¿Qué hacer si tienes el alimento para perros retirado?

La recomendación para los consumidores que compraron el lote BB012729 es:

Dejar de utilizar el alimento inmediatamente. No venderlo ni donarlo. Desecharlo de manera segura. Contactar a Oma's Pride para solicitar un reembolso. Lavar y desinfectar los recipientes, comederos y utensilios que hayan estado en contacto con el alimento. Lavarse las manos después de manipular el producto o limpiar las superficies expuestas.

¿Cómo saber si mi alimento para perros está en el retiro de la FDA?

Revisa la etiqueta de la bolsa y busca principalmente el lote BB012729, además del producto Woof Complete Canine Chicken Recipe, presentación de 6 libras.

También verifica la fecha de fabricación, 27/01/2026, y el UPC 8 7938400145 9.

Si el producto coincide con estos datos, no se lo des a tu mascota.