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El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este martes en denominar al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense", al postear una fotografía en su red social Truth Social con esta denominación.
En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el Estrecho de Ormuz y el texto "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.
Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio.
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"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump entonces en un mítin político en Long Island (Nueva York).
Unos días antes el mandatario estadounidense ya mencionó la idea de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.
"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".
Ayer 17 de agosto venció el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.
El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
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