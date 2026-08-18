Donald Trump y el equipo de la Casa Blanca arremetieron contra una periodista de CNN luego de que preguntara sobre la relación del presidente estadounidense con una asistente.

Durante un evento en la Oficina Oval, la periodista Kristen Holmes pidió a Trump, de 80 años, que respondiera a los comentarios de un congresista demócrata sobre la asistente ejecutiva del presidente Natalie Harp, de 35 años.

Harp ha sido objeto de comentarios después de que se conociera que ella fue una de las pocas asistentes que acompañaron a Trump durante el cambio secreto de aviones Air Force One en un vuelo desde Turquía en julio.

"Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana", dijo la cuenta de Rapid Response de la Casa Blanca en una publicación en X dirigida contra Holmes.

El republicano también atacó a Holmes, calificándola de "muy irrespetuosa" , mientras hacía una pregunta sobre Corea del Norte.

"Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate", dijo Trump a Holmes.

“You're a loud, boisterous person."



"You're a fake reporter and you report fake news"



President Trump shuts down a CNN reporter during a tense exchange in the Oval Office, calling her “disrespectful” as she repeatedly attempts to ask a follow-up question about South Korea in… pic.twitter.com/e2wL3y3UO7 — Fox News (@FoxNews) August 17, 2026

CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban "por debajo de la dignidad del cargo". "Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", señaló en un comunicado.

La Casa Blanca criticó que Holmes hiciera la pregunta durante un evento para homenajear a un salvavidas adolescente.

"@POTUS recibe a un héroe salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre una colaboradora del presidente Trump", dijo la cuenta Rapid Response.

Jon Ossoff, un senador demócrata y posible precandidato presidencial para 2028, acusó a Trump en un discurso el domingo de querer "construir su salón de baile y viajar con Natalie" en vez de hacer su trabajo.