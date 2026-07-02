Fher de Maná explotó contra Liam Gallagher, cantante de Oasis, luego de que éste pronosticara una derrota de México en el siguiente partido con Inglaterra. ¿Qué dijo el cantante mexicano?

Luego de que se confirmara que la Selección Mexicana va contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el cantante británico predijo que su selección aplastaría a México 5-0, dejándolo fuera de la justa deportiva.

“Creo que venceremos a México 5-0”, escribió Gallagher en su cuenta de X. Su comentario hizo que medio fandom mexicano se le fuera encima y lo criticara por “menospreciar” las capacidades del Tri.

Entre las respuestas que recibió el cantante de Wonderwall destacó la de Fher, de la banda mexicana Maná, quien le pidió que se calmara y se ubicara y que el talento de ambas selecciones se demostraría en la cancha del Estadio Azteca el próximo domingo 5 de julio.

“El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. ¡Ubícate, güey!. ¿5-0? ¡Cálmate! Nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey”, señaló Fher en una publicación que hizo en Instagram.

Se sabe que Liam Gallagher es un férreo fanático del futbol inglés, en especial de su selección y del Mancheste City y que también ha tenido desencuentros con el futbol mexicano.

Durante una entrevista que dio el cantante, se le preguntó qué opinaba sobre Javier Chicharito Hernández, que en ese entonces jugaba para el Manchester United, rival del City, a lo que éste dijo: “Yo creo que es un idiota. Es un idiota. ¿Sabías que la palabra Chicharito significa ‘el pequeño idiota’?”.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Inglaterra prevé un partido “difícil” , pero “extraordinario” contra México

Tras el resultado obtenido frente a la República Democrática del Congo, donde Inglaterra arrasó 2 a 1, el jugador Harry Kane señaló que el equipo se preparará para su enfrentamiento contra México en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) el próximo domingo 5 de julio a las 6 pm, hora local.

Agregó que prevé un partido “difícil”, pero “extraordinario”, para el que se estarán preparando en los siguientes días: “Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, dijo.

El partido entre ambas selecciones definirá cuál de las dos continuará su camino al campeonato mundial; quien resulte ganador en el Azteca avanzará a los cuartos de final.