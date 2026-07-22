La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, pero ahora por las declaraciones del jugador español Gavi, quien salió inesperadamente en defensa del argentino Leandro Paredes tras la pelea en la final donde éste lo golpeó y lo aventó al suelo.

Según los informes la FIFA mantiene abierta una investigación por los incidentes ocurridos tras el silbatazo final, en especial por la pelea que protagonizó Paredes y a la que varios argentinos y españoles se unieron, en lo que esto ocurre, el mediocampista español pidió que no haya un castigo en contra de los involucrados.

Cabe recordar que el duelo, que terminó con el triunfo de España sobre Argentina, estuvo marcado por un ambiente de alta tensión, golpes, agresiones verbales y el enojo de la selección albiceleste y sus aficionados en todo el mundo.

La pelea entre Gavi y Leandro le dio la vuelta al internet y fue titular en la prensa extranjera. Ante estos hechos, la federación abrió una investigación que podría derivar en sanciones para algunos de los involucrados.

Sin embargo, Gavi sorprendió al minimizar la polémica y pedir que los jugadores involucrados en la pelea no sean castigados como se está solicitando en redes sociales; la estrella del Barcelona alegó que las tensiones forman parte del futbol.

“No creo que deba ser suspendido [Leandro Paredes]”, dijo Gavi en una entrevista con El Partidazo de COPE. “Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también creo que existe esa faceta del futbol, que es un poco más física, más agresiva. La única solución habría sido expulsarlo durante el partido, y punto. Al final, creo que todo es futbol, ​​y así tiene que ser”, apuntó.

La situación podría complicarse aún más para la selección de Lionel Messi, ya que la investigación de la FIFA no sólo contemplaría los incidentes de la final y a pelea de Paredes, sino también los hechos ocurridos tras la semifinal contra Inglaterra, cuando varios jugadores argentinos exhibieron una pancarta con el mensaje Las Malvinas son argentinas, sumando una polémica más a la participación del conjunto en el Mundial 2026.

💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:



💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”



👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”



📹… pic.twitter.com/ZaSrjPUmQm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

¿Qué pasó con Leandro Paredes y Gavi?

Todo comenzó cuando Nahuel Molina le dio un manotazo a Rodri mientras el español celebraba la victoria que le dio la segunda copa a la Furia Roja; esto provocó un intercambio de palabras y agresiones que llevó a la intervención de Borja Iglesias y Eric García.

La tensión empeoró cuando Paredes entró a defender a Molina y terminó empujando a Eric García tomándolo con violencia del cuello. Enseguida, Paredes se le fue en contra a Gavi, empujándolo al suelo y jaloneándolo del chaleco.

Entre golpes, empujones y agresiones verbales, el DT Scaloni intervino para separar a los futbolistas y tranquilizar la escena mientras otros jugadores se sumaban a la pelea como Iglesias y Cristian Romero.

Tras el pleito, Paredes fue expulsado del campo con una tarjeta roja a pesar de que ya había terminado el juego; sin embargo, después trascendió que la FIFA le había retirado dicha amonestación.