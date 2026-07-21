TE RECOMENDAMOS

"Jugador de cuarta división": conductora española destroza a Messi por su gesto con Cucurella en la final

"Jugador de cuarta división": conductora española destroza a Messi por su gesto con Cucurella en la final

¿Quién fue el único jugador de Argentina que no le dio la espalda a España? El video se hace viral

¿Quién fue el único jugador de Argentina que no le dio la espalda a España? El video se hace viral

¿Por qué Messi dijo "olvidémonos de todo"? El video que desató teorías tras la derrota de Argentina

¿Por qué Messi dijo "olvidémonos de todo"? El video que desató teorías tras la derrota de Argentina

"Se ma*mó": Julián Quiñones rompe el silencio sobre Javier Aguirre y desata la polémica

"Se ma*mó": Julián Quiñones rompe el silencio sobre Javier Aguirre y desata la polémica

"Malos perdedores": el gesto de Argentina tras la final del Mundial que provocó una lluvia de críticas

"Malos perdedores": el gesto de Argentina tras la final del Mundial que provocó una lluvia de críticas

El portero internacional mexicano anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026.

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes", dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección mexicana.

TAMBIÉN LEE:

Este es el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram:

"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS

Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México.Lo vivido nadie nos lo quita.De corazón, gracias por tanto"

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]