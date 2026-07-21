TE RECOMENDAMOS
"Jugador de cuarta división": conductora española destroza a Messi por su gesto con Cucurella en la final
El portero internacional mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026.
"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes", dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección mexicana.
TAMBIÉN LEE: Guillermo Ochoa emociona a la afición con emotivo mensaje para Gilberto Mora tras su graduación
Este es el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram:
"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS
Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México.Lo vivido nadie nos lo quita.De corazón, gracias por tanto"
[Publicidad]