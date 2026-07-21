El portero internacional mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026.

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes" , dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección mexicana.

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Este es el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram:

"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS