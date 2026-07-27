Tras su destacada participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Raúl Jiménez volvió al Wolverhampton Wanderers, club al que perteneció entre 2018 y 2023. Tres años después, el delantero mexicano inicia una nueva etapa con la misión de ayudar a los Wolves a regresar a la Premier League.

Te contamos cómo reaccionaron los aficionados ingleses al regreso del atacante mexicano y cuándo se darán sus próximos partidos con los Wolves.

El mensaje con el que Wolverhampton recibió a Raúl Jiménez

Después de disfrutar de unas vacaciones en Cancún, Raúl Jiménez se reportó con Wolverhampton para comenzar oficialmente esta nueva etapa con el club.

A través de redes sociales, los Wolves compartieron un video en el que muestran la llegada del delantero mexicano a las instalaciones del equipo.

"Back in the building" ("De vuelta al edificio"), escribió el club junto a la publicación.

En el clip se observa a Jiménez saludando al cuerpo técnico y a sus compañeros, quienes lo recibieron con entusiasmo.

Back in the building 🇲🇽 pic.twitter.com/jBljXHQcpw — Wolves (@Wolves) July 27, 2026

El delantero mexicano vivió algunos de los mejores momentos de su carrera con el Wolverhampton. Sin embargo, en noviembre de 2020 sufrió una fractura de cráneo tras chocar de cabeza con el defensor brasileño David Luiz durante un partido ante el Arsenal en la Premier League.

Después de una larga recuperación, su rendimiento cayó y, en julio de 2023, fichó por el Fulham.

En ese momento explicó los motivos de su salida.

"Después de cinco años en los Wolves, creo que era un buen momento para un cambio. La última temporada no fue buena para mí ni para el equipo. Yo creo que todavía tengo fútbol para demostrar. Es un buen momento para un cambio, para algo nuevo, para una nueva aventura".

Así reaccionaron los aficionados ingleses al regreso de Raúl Jiménez

En la red social X, los aficionados celebraron el regreso de Raúl Jiménez, especialmente después de la gran actuación que tuvo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde anotó tres goles frente a Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra.

Los seguidores no solo le dieron la bienvenida de vuelta a los Wolves, sino que también le agradecieron por su paso por el Fulham. Otros incluso aseguraron que su regreso será clave para que el club consiga el ascenso a la Premier League.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

"Se siente tan bien. Bienvenido a casa, Raúl ".

"De verdad que todavía no puedo creer que haya regresado; incluso viendo esto, todavía no lo he asimilado. Es bueno ver el buen ambiente en el vestuario; ahora volvamos al lugar donde debemos estar".

"Me alegró el día al instante".

"Este tipo le va a dar un nuevo impulso a toda la ciudad, al club y al vestuario. Él es ese tipo".

"Buena suerte, Raúl . Gracias por todo lo que hiciste por el Fulham y por los aficionados; te extrañaremos muchísimo. Me alegro de que hayas regresado a casa después de la recepción que te dieron la temporada pasada en Molineux . A mí se me hizo un nudo en la garganta solo de verlo. Nos vemos de vuelta en la Premier League la próxima temporada".

"Que Tolu Arokodare se incorpore al equipo es genial para el club, pero que Raúl regrese es increíble. El respeto que aún le tienen tanto el cuerpo técnico como los jugadores ya da una idea de lo importante que es este fichaje. Bienvenido a casa, Raúl".

¿Cuándo vuelve a jugar Raúl Jiménez con Wolverhampton?

El primer partido de Raúl Jiménez en su regreso con los Wolves será el viernes 7 de agosto, cuando el conjunto inglés se enfrente al Port Vale en la Carabao Cup.

Posteriormente, el Wolverhampton debutará en la Championship de Inglaterra ante el Blackburn Rovers el 14 de agosto.