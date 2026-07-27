El Mundial 2026 ya terminó, pero Gilberto Mora y su talento con el balón sigue dando de qué hablar. En esta ocasión porque la FIFA lo ha reconocido como una de las promesas futbolísticas para la justa deportiva del 2030.

En una reciente lista publicada, la federación incluyó a Morita dentro de los 10 futbolistas jóvenes que se convertirán en las grandes figuras para la Copa Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

El mexicano, quien fue el jugador más joven de la justa deportiva con 17 años, fue incluido junto a nombres como el campeón del mundo con España Lamine Yamal, Nico Paz, Désiré Doué y Nico O’Reilly.

La FIFA consideró a la estrella de los Xolos de Tijuana porque sabe manejar la presión en un escenario como el del Mundial, además de que su talento va más allá de la edad y su acertada toma de decisiones.

“Mora tendrá apenas 21 años al comienzo del Mundial 2030, pero para entonces ya podría ser una de las piezas fundamentales de la selección mexicana”, apunta la FIFA en su listado.

“Su temprano debut mundialista demostró que sabe manejar la presión del escenario internacional, una base importante para su próximo salto de nivel”, agregó destacando sus cualidades en el Mundial 2026 y jugadas estratégicas que influyeron para que la Selección Mexicana avanzara a octavos de final.

La federación comparó la edad y el talento de Gil Mora con la leyenda Pelé, quien también debutó en un Mundial como el más joven: “Sólo Pelé fue más joven al disputar un partido de Mundial desde el arranque tras la fase de grupos”.

Así queda la lista de las 10 promesas del futbol para el Mundial 2030

- Yan Diomandé, 19 años (Costa de Marfil): atacante que se perfila como una de las joyas más prometedoras surgidas del futbol africano pulido en las divisiones juveniles de la Bundesliga.

- Désiré Doué, 21 años (Francia): talentoso mediocampista que ya figura entre los jóvenes con mayor proyección en Europa.

- Estêvão, 19 años (Brasil): el delantero se perfila a ser la gran esperanza del futbol brasileño para encabezar la próxima generación de estrellas.

- Arda Güler, 21 años (Turquía): creativo volante ofensivo que apunta a convertirse en una referencia del futbol internacional; destacó a pesar de que su selección quedó eliminada en la fase de grupos.

- Gilberto Mora, 17 años (México): el futbolista más joven del Mundial 2026 y una de las grandes apuestas del balompié mexicano; más allá del Tri y su trabajo en los Xolos, el joven estaría apuntando a jugar en las ligas de élite en Europa.

- Nico O'Reilly, 21 años (Inglaterra): una de las jóvenes promesas inglesas llamadas a marcar el futuro de su selección; el mediocampista fue clave para que los Three Lions llegaran a semifinales.

- Nico Paz, 21 años (Argentina): mediocampista con enorme potencial que muchos ven como parte del relevo generacional de Lionel Messi.

- Jonas Urbig, 22 años (Alemania): arquero que destaca como uno de los candidatos a defender la portería alemana en los próximos años luego del retiro de la estrella Manuel Neuer.

- Luka Vušković, 19 años (Croacia): defensor con gran proyección que representa el futuro del futbol croata. Además de brillar con su selección, el joven ha trabajado en su carrera dentro de clubes como el Tottenham y el Brighton.

- Lamine Yamal, 19 años (España): se convirtió en el campeón del mundo y considerado una de las figuras juveniles más brillantes del futbol actual con España y el Barcelona.