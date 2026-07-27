La UNAM inició una revisión del proceso de selección de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, luego de que el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyera la elaboración de un informe detallado sobre los exámenes realizados en línea y sus resultados.

La decisión busca analizar con rigor académico el desarrollo del examen de ingreso de la UNAM, así como los factores que pudieron influir en el desempeño de las y los aspirantes.

Rector de la UNAM ordena una revisión técnica del examen de admisión

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el informe incluirá información detallada sobre el procedimiento aplicado durante el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura y los resultados obtenidos por quienes presentaron el examen.

Además, Leonardo Lomelí determinó la creación de una comisión técnica integrada por especialistas universitarios de distintas disciplinas, quienes revisarán los datos del reporte, el desarrollo del examen y los resultados del proceso de admisión.

El objetivo es identificar cualquier elemento que haya incidido en el desempeño de los aspirantes y elaborar propuestas que permitan fortalecer y mejorar los futuros procesos de selección.

¿Qué revisará la comisión de la UNAM?

La comisión analizará:

El procedimiento del examen en línea.

Los resultados del proceso de selección.

Los datos obtenidos durante la evaluación.

Los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.

La institución señaló que el estudio se realizará bajo criterios técnicos y con rigor académico, con el propósito de reforzar la transparencia y la equidad del concurso de ingreso.

¿Qué pasará con los aspirantes no seleccionados?

La UNAM informó que continúa atendiendo a las personas aspirantes que solicitaron la revisión de su examen, así como a quienes tuvieron cancelada su participación durante el proceso.

En este último caso, quienes solicitaron una cita ya cuentan con una fecha y hora para conocer de manera personal las evidencias que sustentaron la decisión tomada por la universidad.

¿Cuándo dará a conocer la UNAM los resultados de la revisión?

La institución indicó que los resultados del análisis serán dados a conocer a la brevedad, una vez que concluya el trabajo de la comisión técnica y el informe solicitado por el rector.

Finalmente, la UNAM reiteró su compromiso con la equidad, la transparencia y el fortalecimiento de los procesos de admisión, al asegurar que la revisión permitirá generar propuestas para optimizar el ingreso a licenciatura en futuras convocatorias.