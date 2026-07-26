La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la detención de Estrella ‘N’, alias Estrellita, tercera persona presuntamente implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento en una academia militarizada de Ciudad Madero.

El arresto ocurrió la madrugada de este 26 de julio, horas después de la captura del director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge ‘N’; ambos presuntos involucrados fueron puestos a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

“Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una Orden de Aprehensión en contra de una mujer por su probable participación en los hechos registrados el pasado 16 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero”, señala un comunicado de la fiscalía estatal.

De acuerdo con las autoridades, Estrellita fue localizada en un domicilio de Ciudad Madero, donde presuntamente permanecía oculta. La mujer es señalada como una de las responsables del funcionamiento de la academia y estaba a cargo del cuidado de las adolescentes inscritas en la escuela y asistentes del campamento de verano donde murió Dafne.

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Por su parte, el hombre fue capturado por su “probable participación en el delito de feminicidio, relacionado con los hechos registrados el pasado 13 de julio de 2026”. La fiscalía detalló que fue detenido en el fraccionamiento Los Encinos de Altamira.

Según la cronología de los hechos y de las declaraciones que ha hecho públicamente la madre de Dafne, Alejandra Quintos, Estrella mantuvo comunicación con ella horas antes de la muerte de la adolescente, incluso le pidió autorización para llevarla al médico.

Estrella ‘N’ contó lo ocurrido, con explicaciones contradictorias y con diferentes versiones, asegurando que Dafne tuvo un accidente en las instalaciones de la academia, pero que la situación fue controlada, también dijo que la bañó antes de que muriera porque se había vomitado.

#FGJT_Informa Derivado de los trabajos de la Carpeta de Investigación abierta por Feminicidio tras los hechos del día 16 de julio en una academia militarizada en #CiudadMadero, fue detenida una mujer, que será puesta a disposición de la autoridad judicialhttps://t.co/jJnWC6WOn7 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 26, 2026

En un video enviado por Dafne a su madre, la adolescente contó su accidente y aseguró estar bien, aunque en la toma se veía con golpes en la cara. En este clip, la joven pidió que no se difundieran las imágenes ni se hablara del presunto percance.

Posteriormente, Estrella llamó a Alejandra, primero para pedirle que fuera al campamento, y después para decirle que no era necesario. Finalmente, Estrella la llamó para decirle que la niña se había desmayado en la regadera y que ya no tenía signos vitales.

Según los informes forenses, Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión. Ante esto, la Fiscalía de Tamaulipas reclasificó la investigación por feminicidio. Hasta el momento van tres implicados detenidos, Danna Yanina ‘N’, auxiliar en la academia, Jorge ‘N’ director de la escuela y Estrella ‘N’, presunta implicada en la muerte de la adolescente.

Previo a la detención de ambos sospechosos, las autoridades detuvieron a la auxiliar del plantel Danna Yanina ‘N’, de 18 años, por su posible participación en la muerte de Zapata Quintos.