Tras la detención de Danna Yanina ‘N’, una presunta implicada en la muerte de la adolescente Dafne Zapata en la Academia Militarizada Marina Doenitz, y de la denuncia mediática que su madre Alejandra Quintos ha hecho para pedir justicia, se han revelado detalles sobre los maltratos que suelen vivir los estudiantes.

En una entrevista con Azucena Uresti, alumno entre el 2020 al 2025, llamado Diego Pérez, detalló algunas de las experiencias vividas en la academia, primero como estudiante de secundaria, después en preparatoria y durante los campamentos.

Según contó Diego, a él y a sus compañeros los obligaban a hacer ejercicio excesivo bajo el sol; si pedían agua, los encargados les tiraban el agua al piso para que la tomaran de ahí. Diego recordó que aguantó maltrato físico, incluso golpes propinados por los mismos compañeros y que vio en varias ocasiones cómo los oficiales violentaban a compañeros con autismo o con alguna condición de salud: “Los golpeaban mucho, incluso muchas veces los amarraban y los metían en perreras (...) durante días sin comer”, reveló.

Asimismo, contó que sus compañeros de campamento eran sometidos a agresiones verbales y golpes, a novatadas que los llevaban a padecer lesiones.

El joven recordó que le contó algunas cosas a su madre sobre lo que ocurría, pero no quiso dejar la academia porque pensaba que era normal lo que pasaba y que todo ello le ayudaba a hacerse más fuerte y formar su carácter.

Asimismo, señaló que no era tan sencillo dejar la escuela dado que se le imponía cierta multa de más de 50 mil pesos por liberar los documentos personales.

Como este testimonio, han surgido otros tantos en redes sociales, donde los exalumnos han detallado los maltratos recibidos por parte de Estrella ‘N’ y de la auxiliar Yanina ‘N’, así como las novatadas y los castigos que se le imponían a los jóvenes con el pretexto de reformarlos.

El exalumno Kevin Ortega denunció abusos, violencia física y psicológica por parte de los encargados hacia los estudiantes, incluso hacia él donde le aplicaban castigos que duraban semanas como el no dejarlo ir a su casa durante meses o acusaciones falsas sobre robo o mal comportamiento.

Además señaló a la academia de funcionar en favor de la formación de los estudiantes sólo para sacarle dinero a los padres de familia: “Si intentabas pedir ayuda te decían que era tu culpa y que exagerabas”, contó.

Agregó que Yanina ‘N’, arrestada por el caso de Dafne, fue su compañera en la preparatoria y pasó a ser parte de los auxiliares y que la maestra Estrella, encargada del cuidado de Dafne en el campamento de verano, los golpeaba y los amenazaba; a los niños más pequeños los bañaba con agua con hielo atentando contra su salud.

Aunado a todo esto, Diego contó que había un comandante que le sacaba fotos íntimas a las niñas y que incluso había maestros que tenían relaciones con los estudiantes.

🚨 EXALUMNO ROMPE EL SILENCIO CASO DAFNE ZAPATA



Excadete revela que lo retuvieron 5 meses con engaños a su familia "solo para seguir cobrando", además de sufrir humillaciones y falsas acusaciones.



"Si intentabas pedir ayuda te decían que era tu culpa y que exagerabas." pic.twitter.com/7GoEmZmy7X — MAKERS BELIEVE (@makersbelievemx) July 22, 2026

¿Qué pasó con Dafne Zapata? ¿Cómo murió?

La semana pasada, se hizo viral el caso de la muerte de la joven Dafne Zapata de 13 años en la academia Doenitz de Tamaulipas. Según dijo su madre, la adolescente entró a un campamento de verano el 13 de julio y se le avisó de su muerte el 17 del mismo mes.

Desde entonces, su madre ha denunciado públicamente irregularidades en su muerte y en el trato que recibió en dicha academia horas antes de su fallecimiento. Alejandra Quintos dijo que su hija le había enviado un video donde le decía que se había caído, pero que se encontraba bien, poco después, la instructora Estrella 'N' le pidió autorización para llevarla al médico debido a que se sentía mal.

Cuatro días después de haber ingresado a la academia, Quintos recibió una llamada en la que se le pedía ir a recoger el cuerpo de su hija que, presuntamente, había muerto en la regadera.

En varias entrevistas y videos compartidos en redes sociales, Quintos ha dicho que la causa de la muerte de Dafne se debió a asfixia por sumersión, según el parte médico forense, y que se estaba investigando bajo el protocolo de feminicidio, con presuntos responsables como la auxiliar Danna Yanina ‘N’, y la comandante Estrella ‘N’ y el director Jorge Luis Ponce.

“Mi hija tiene 13 años y está muerta, yo quiero justicia, que paguen todos los responsables y, que salven a los niños, no los dejen, no los inscriban ahí. ¡Son asesinos!”, señaló Quintos.

La madre de la víctima detalló que recibió el cuerpo de su hija con múltiples golpes en la cara, sin ropa, además de otros signos de tortura y fracturas.