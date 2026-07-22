La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los aficionados, sino también una fuerte polémica en redes sociales. En las horas posteriores al partido comenzaron a viralizarse publicaciones y videos en los que algunos aficionados argentinos lanzaron mensajes ofensivos contra los extranjeros e incluso exigieron su deportación. Tal es el caso de un conductor, quien aseguró que están en condiciones de “declararle la guerra a algunos países”, sobre todo a aquellos que se han burlado de que Messi y la Scaloneta perdieran el campeonato.

La polémica continúa varios días después de que concluyera el Mundial 2026, el cual cerró con un partido entre Argentina contra España que terminó con un expulsado, golpes, una pelea en la cancha, la albiceleste dándole la espalda a la Furia Roja en su celebración y Messi llorando ante las cámaras.

Luego de que Argentina perdiera, una buena parte de los aficionados a nivel mundial mostraron su alegría, esto debido a que no querían que ganara la selección dirigida por Lionel Scaloni ya que se especuló que había sido favorecida por la FIFA, esto debido a que se le perdonaban faltas, además de que señalaron que el arbitraje siempre estuvo a su favor.

Es por eso que hubo una ola de comentarios en todas las redes sociales que se pronunciaron a favor de España y en contra de Argentina. Aficionados de México, Inglaterra y más países mostraron su solidaridad con los españoles y su molestia hacia la Albiceleste. Pero los argentinos dejaron en claro que la pasión por el futbol no se queda en la cancha.

Un conductor argentino lanzó una serie de insultos para todos los extranjeros que se han burlado y puesto en contra de Argentina, sobre todo aquellos que viven en dicho país. “Extranjeros que están parasitándonos acá, que están llevando adelante, que están ejecutando y que honestamente si me preguntan a mí, habría que deportar hasta el último hijo de mil p*tas de esos”, fueron las palabras con las que comenzó su mensaje.

“ Esto va más allá de la pelotita, va más allá de la cuestión futbolística (...) estamos en condiciones de declarar enemigos a unos cuantos países”, dijo sin titubear. Agregó: “Es toda una forrada lo que está haciendo esta gente, la famosa hospitalidad argentina se tiene que acabar, yo creo que tienen ser deportados masivamente, de ninguna manera tienen que vivir de nuestros impuestos”.

Otro de los conductores ahí presentes apoyó la idea de deportar extranjeros y agregó que es inaceptable que se comporten así y se burlen de Argentina cuando ha sido esa nación la que les ha dado “salud y educación gratuitas”.

Finalmente, el presentador argentino cerró con el siguiente mensaje: “Son demasiados años de parasitos viviendo de mi guita (dinero) y yo no tengo por qué bancarle la educación a ustedes y además viendo cómo actúan (...) las redes explotaron de hijos de mil p*tas como ustedes, parásitos de mierda que no tienen un peso para pagarse su educación y vienen a hacerla acá porque no les cuesta plata (...) para qué te quiero acá si sos un seco, un muerto de hambre, para qué me servís, completamente inútil”.

Los insultos generaron varias opiniones: mientras algunos usuarios expresaron su enojo tras perder la final, otros respondieron condenando el lenguaje utilizado y recordando que los migrantes forman parte de la sociedad argentina.

Sin embargo, otros internautas señalaron que los comentarios del presentador no representan la postura de toda la sociedad argentina ni de todos los seguidores de la Selección.