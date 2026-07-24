Tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Mexicana ya tiene definidos sus próximos compromisos amistosos, que marcarán el debut oficial de Rafa Márquez como entrenador del Tri.

Estos son los rivales, las fechas y las sedes donde volverá a jugar la Selección Mexicana durante las próximas Fechas FIFA.

¿Cuáles serán los próximos partidos de la Selección Mexicana?

De acuerdo con el periodista de TUDN, Gibrán Araige, la Selección Mexicana ya tiene definidos a sus rivales para las Fechas FIFA de septiembre y octubre.

Los cuatro encuentros se disputarán en estadios de Estados Unidos y marcarán la presentación oficial de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre.

México se enfrentará a tres selecciones sudamericanas y una norteamericana. Dos de estos equipos participaron en el Mundial 2026, mientras que los otros dos no lograron clasificarse.

Si te preguntas cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana, este es el calendario confirmado hasta el momento:

México vs Colombia – 26 de septiembre, en Baltimore .

– 26 de septiembre, en . México vs Perú – 29 de septiembre, en el Red Bull Arena de Nueva York .

– 29 de septiembre, en el de . México vs Estados Unidos – 3 de octubre, en Phoenix .

– 3 de octubre, en . México vs Chile – 6 de octubre, en el Rose Bowl de Pasadena.

Respecto a los jugadores que serán convocados para estos partidos amistosos, aún no se sabe nada.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨DEFINIDOS LOS RIVALES DEL TRI🚨



🇨🇴 🇵🇪 🇺🇸 🇨🇱



Está lista la Fecha FIFA de septiembre y octubre para México. Fechas, sedes y rivales:



🇨🇴 vs Colombia | 26 Sep | Baltimore

🇵🇪 vs Perú | 29 Sep | Red Bull Arena, NY

🇺🇸 vs Estados Unidos | 3 Oct | Phoenix

🇨🇱 vs Chile |… — Gibrán Araige (@GibranAraige) July 23, 2026

Aficionados critican que el Tri vuelva a jugar en Estados Unidos

Tras conocerse el calendario, cientos de aficionados reaccionaron en X con críticas por la decisión de disputar estos nuevos partidos amistosos en Estados Unidos.

Muchos usuarios consideraron que, después del apoyo recibido durante el Mundial 2026, la Selección Mexicana debía reencontrarse con su afición en territorio nacional.

Entre los comentarios destacan:

"Qué vergüenza volver a elegir jugar en Estados Unidos después de lo que se vivió en México durante el Mundial ".

"Deberían jugar en México . La afición del país los quisiera ver otra vez".

"En Estados Unido s, no pues chido. Gracias por nada".

"A la Federación Mexicana de Futbol le valió madres el gran apoyo que tuvo la Selección Mexicana en México durante el Mundial y otra vez se irán a jugar a Estados Unidos ".

"La cercanía y comunión que se había logrado entre afición y selección en el Mundial acaba de ser tirada a la basura. La Selección mexicana debe ser para la gente de México".

¿Por qué México juega sus amistosos en Estados Unidos?

Según recoge el sitio Si, la respuesta está en el contrato que la Federación Mexicana de Fútbol tiene con Soccer United Marketing (SUM), empresa estadounidense que maneja los amistosos del conjunto mexicano en su territorio.

Bajo dicho convenio, México está obligado a jugar al menos seis partidos amistosos al año en suelo estadounidense.

Por lo que aún hay que esperar para un nuevo amistoso del Tri en tierras mexicanas.