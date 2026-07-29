Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez habrían reforzado la seguridad de sus residencias en Liverpool y Manchester United, respectivamente, luego de la polémica desatada tras el Mundial 2026, donde varios jugadores de la Selección Argentina exhibieron una pancarta con la frase Las Malvinas son argentinas después de eliminar a Inglaterra en semifinales y burlarse del equipo.

¿Están en peligro? A continuación te contamos lo que se sabe de la situación, de acuerdo con reportes dados tras el regreso de ambos jugadores a sus clubes.

Según ha trascendido, ambos jugadores argentinos contrataron empresas de seguridad privada para vigilar a su familia y sus casas en Inglaterra por temor a actos de violencia o vandalismo semanas después del polémico partido entre la Albiceleste e Inglaterra en las semifinales de la Copa mundial, donde el enfrentamiento rebasó lo deportivo y se enfocó en lo geopolítico e histórico.

Medios británicos como The Sun y Sky News aseguran que los argentinos temen ser parte de algún tipo de ataque por parte de los aficionados ingleses molestos por la pancarta y, en general, por el partido donde eliminaron a la selección de Harry Kane y Jude Bellingham.

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Ambos medios coinciden que la decisión de protección extra habría sido tomada por los futbolistas y no por sus clubes.

Hasta el momento, esta información proviene de reportes de medios británicos y no ha sido confirmada oficialmente por los argentinos ni por sus clubes.

¿Qué pasó en el partido de Argentina vs Inglaterra? ¿ Por qué temerían por su vida?

La controversia comenzó después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra, cuando algunos jugadores albicelestes posaron con una pancarta que decía Las Islas Malvinas son argentinas, una consigna vinculada al histórico conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

En imágenes difundidas tras el encuentro también apareció Giovani Lo Celso, otro jugador argentino en el equipo Real Betis, sosteniendo la pancarta junto a otros integrantes de la selección.

El episodio generó un intenso debate en redes sociales y medios británicos. Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el del analista Nile Gardiner, exasesor de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, quien pidió públicamente que se retiraran las visas de trabajo a los futbolistas argentinos que juegan en la Premier League y participaron en la celebración.

A través de su cuenta en X, Gardiner afirmó que los jugadores involucrados deberían perder el derecho a trabajar en el Reino Unido y pidió una “política de tolerancia cero” frente a manifestaciones que consideró ofensivas para el país.

Sus declaraciones provocaron reacciones divididas y reavivaron el debate sobre los límites entre las expresiones políticas y las celebraciones deportivas.

El conflicto por las Islas Malvinas mantiene tensiones diplomáticas desde hace décadas. Argentina sostiene que heredó la soberanía del archipiélago tras independizarse de España y considera que el Reino Unido ocupó ilegalmente las islas.

Por su parte, el gobierno británico defiende su administración sobre el territorio y el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

La pancarta exhibida por los futbolistas también retomó una postura expresada anteriormente por el presidente argentino Javier Milei, quien aseguró recientemente que las islas “fueron, son y siempre serán argentinas”, una declaración que volvió a colocar el tema en el centro de la polémica.