Lionel Messi regresó a la polémica después de que se hiciera viral un video en el que reprende a varios árbitros al finalizar un partido. Las imágenes desataron un fuerte debate en redes sociales, donde algunos aficionados aseguran que el astro argentino intentó intimidarlos e imponerse. “Ustedes tienen que respetarme”, es la frase que lanzó el 10 de la Selección de Argentina.

El Mundial 2026 concluyó y no de la mejor manera para Messi ya que, según señalan en redes, terminó perdiendo mucho más que la Copa de la FIFA frente a España; los internautas señalan que el jugador perdió la credibilidad y el respeto de los aficionados, esto debido al supuesto favoritismo que tenían los árbitros hacia él y a habría fingido faltas para perjudicar al equipo contrario.

La reputación del argentino está en su peor momento y con el video que recientemente se viralizó en redes, aumentó el descontento hacia él. En el clip se ve Lionel Messi acercándose al equipo arbitral tras el encuentro para expresar su molestia por algunas decisiones tomadas durante un partido.

En las imágenes se observa al futbolista gesticulando y hablando con firmeza frente a los silbantes. “Ustedes tienen que respetarme (...) la hinchada puede gritar boludeces pero ustedes y ustedes no dirigen bien”, dice Messi, quien pasa caminando a lado de los árbitros y se queja. Se especula que el momento sucedió en algún partido del Inter Miami, ya que el delantero luce un atuendo color rosa, por lo que también se cree que no sería reciente.

¿Qué reacción provocó el video de Messi regañando a los árbitros?

El clip generó miles de comentarios y dividió opiniones: quienes criticaron la actitud del argentino señalaron que ningún jugador debería dirigirse de esa manera al cuerpo arbitral; por otro lado, algunos usuarios defendieron al capitán de la Albiceleste, argumentando que reclamar decisiones arbitrales forma parte de la intensidad propia del futbol.

“Poquito más y Messi le saca tarjeta al árbitro”, “Los argentinos ahorita no ven nada jajajaja”, “¿Quién es Messi sin Infantino?”, “Pero a mí me decían que el arrogante y mala gente era CR7”, “Lo bueno es que el mundo ya se dió cuenta quien es Messi y su selección” y “Me arrepiento de haber sido fan de Messi”, fueron algunas de las reacciones.