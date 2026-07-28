El futuro de Enzo Fernández está tambaleante después de la polémica que lo rodeó durante el Mundial 2026: una parte de la afición del Chelsea comenzó a pedir su salida del club, mientras que reportes desde la Premier League apuntan a que otro equipo inglés estaría interesado en incorporarlo si los Blues deciden escuchar ofertas.

Enzo Fernández fue uno de los jugadores más polémicos de la Copa Mundial de la FIFA por varias razones: la primera, por su actitud dentro de la cancha provocando a otros jugadores y cometiendo varias faltas; por burlarse de Inglaterra cuando Argentina los eliminó en la semifinal y por la fuerte entrada que cometió contra Pau Cubarsí en la final contra España que le costó la tarjeta roja.

Todo esto ha provocado una ola de comentarios negativos en su contra, especialmente de aficionados del Chelsea, equipo en el que juega desde el 31 de enero de 2023, fecha en la que se oficializó su fichaje procedente del Benfica.

¿Por qué los aficionados del Chelsea piden la salida de Enzo Fernández?

El mediocampista argentino ha sido objeto de críticas por parte de algunos seguidores del Chelsea tras la controversia generada durante y después de la final del Mundial 2026. En redes sociales, varios aficionados consideran que la imagen del jugador se ha visto afectada por sus actitudes recientes. No obstante, estas opiniones representan una parte de la afición y no reflejan una postura oficial del Chelsea.

Algunos de los comentarios que más se repiten son: "Es momento de buscar un reemplazo”, "Enzo sigue siendo uno de los mejores mediocampistas”, “Le faltó el respeto al país que le da de comer” y "No deberían venderlo por una polémica".

Mientras algunos consideran que el Chelsea debería renovar el mediocampo, otros creen que el futbolista aún tiene mucho que aportar al equipo.

¿Qué club inglés estaría interesado en Enzo Fernández?

Diversos reportes de la prensa deportiva señalan que otro club de la Premier League estaría siguiendo de cerca la situación del jugador y podría presentar una oferta si el Chelsea decide negociar su salida. De acuerdo con TEAMtalk, el equipo interesado en Enzo Fernández sería el Manchester City.

¿Chelsea planea vender a Enzo Fernández?

Hasta ahora, el Chelsea no ha informado la salida de Enzo Fernández. El argentino mantiene contrato con el club londinense y continúa siendo parte del proyecto deportivo.