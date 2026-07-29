Después de haber sido la sensación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y ser uno de los máximos goleadores de la justa, Julián Quiñones regresó a “casa” para reintegrarse al equipo árabe Al Qadsiah.

El jugador, naturalizado mexicano, regresó a Arabia Saudita en medio de celebraciones por parte de los aficionados y del equipo de futbol tras concluir sus compromisos con el Tri, a quien llevó a tocar la gloria durante la Copa.

En redes sociales circulan videos y fotografías del futbolista llegando al aeropuerto de Arabia y siendo recibido por un grupo de niños que ovacionaron su logro, los directivos de Al Qadsiah y otras personas que lo recibieron con vítores, posters de gran tamaño, collares de flores y la bandera del club.

“Dando el recibimiento que sólo merece el caballero de ‘la noticia mundial’”, escribió la cuenta del club árabe en redes tras el recibimiento. “Volvió a su club y su afición lo recibió”, dice otra publicación. “Es bueno tenerte de vuelta, La Pantera”, agrega una más.

Además de ser la figura del torneo, el equipo lo ovacionó por haber hecho el primer gol del Mundial 2026 ante Sudáfrica y haber igualado en goles a figuras internacionales como Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como máximos anotadores del Tri en Mundiales.

Quiñones regresa a Arabia tras sus vacaciones de lujo en México

Quiñones disfrutó de unas merecidas vacaciones con su esposa Ana Gabriela y sus hijos frente a las costas de Los Cabos en Baja California Sur antes de regresar a Arabia Saudita.

En imágenes que se hicieron virales en su momento, Quiñones fue captado siendo ovacionado por la afición mexicana que se lo encontró en las calles de Los Cabos.

Posterior a esto, se compartió un video en redes sociales en el que el futbolista habla sobre su experiencia de jugar con el Tricolor y dio su opinión sobre las decisiones tomadas por Javier Aguirre en torno a su participación, en especial en el partido contra Inglaterra donde México perdió.

En este encuentro el DT lo sacó aún cuando los ingleses llevaban la ventaja y la selección se estaba quedando en los octavos de final. Según dijo, Aguirre se equivocó al sacarlo del juego: “Ah, sí, se mamó [Javier Aguirre], se equivocó el viejo en los cambios”.

Quiñones en la mira de Europa

El delantero regresó a Arabia luego de que se comentara que clubes de élite como el Chelsea y el Aston Villa. De acuerdo con los informes de ESPN, ambos equipos han mostrado interés por Quiñones luego de anotar cuatro goles con la Selección Mexicana en la Copa Mundial.

Al parecer ya hay ofertas por el jugador; sin embargo, éste acaba de renovar contrato con Al Qadsiah. En caso de que se pacte un fichaje con cualquiera de los dos clubes, se deberá pagar hasta 200 millones de dólares por la cláusula de rescisión de contrato.