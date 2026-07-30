El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el inicio de la canícula 2026 en México, un fenómeno climático caracterizado por la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas en distintas regiones del país.

Aunque usualmente se cree que durante este periodo se registran los días más calurosos del año, el SMN aclara que esto no es verdad.

A continuación te explicamos qué es la canícula, cuánto dura y qué estados presentan afectaciones.

¿Qué es la canícula?

De acuerdo con el SMN, la canícula, también conocida como sequía de medio verano, es un fenómeno climatológico que se caracteriza por una disminución o ausencia temporal de lluvias, lo que favorece el incremento de las temperaturas.

Generalmente ocurre entre julio y agosto y tiene una duración aproximada de 40 días.

Entre sus principales características se encuentran:

Incremento de las temperaturas.

Disminución de las lluvias.

Calentamiento del aire.

Cielos mayormente despejados.

¿La canícula trae los días más calurosos del año?

No. El Servicio Meteorológico Nacional explica que, aunque durante la canícula aumenta la temperatura en algunas regiones, los días con mayor calor del año suelen registrarse durante mayo.

¿La canícula afecta a todo México?

No. El SMN señala que este fenómeno no ocurre en todo el territorio nacional ni presenta la misma intensidad en todas las regiones.

Las principales zonas donde suele registrarse son:

La vertiente del Golfo de México .

. La Península de Yucatán .

. Algunas regiones del centro del país.

Las costas del Pacífico sur.

¿Qué estados afecta la canícula 2026?

De acuerdo con un mapa compartido por el SMN en redes sociales, actualmente el fenómeno ya está presente en los siguientes estados:

Tabasco

Chiapas

Quintana Roo

Veracruz

Tamaulipas

Campeche

Hidalgo

Yucatán

Nuevo León

San Luis Potosí

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Puebla

Querétaro

Estados en transición por la canícula 2026

El organismo también identifica una zona de transición integrada por:

Coahuila

Guanajuato

Morelos

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Aguascalientes

Zacatecas

Colima

Jalisco

Finalmente, el SMN señala que Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Baja California y Baja California Sur se encuentran sin afectación por este fenómeno.

Recomendaciones durante la canícula

Para reducir los riesgos asociados con las altas temperaturas, el SMN recomienda: