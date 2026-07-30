Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre terreno.

Marruecos ha utilizado cañones de agua y ha reforzado la presencia policial.

Miles de personas continuaron llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.

🇪🇸🇲🇦 | URGENTE: La Guardia Civil española eleva a 40.000 la estimación de inmigrantes marroquíes que han asaltado Ceuta durante este jueves. pic.twitter.com/nQinq3FCAu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

Tras una jornada en la que no cesó el goteo de migrantes —en su mayoría jóvenes procedentes de diversos puntos del país—, las fuerzas de seguridad activaron este dispositivo para frenar los intentos de aproximación al perímetro fronterizo.

A raíz de la intervención policial, cientos de personas han comenzado a replegarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde la mayoría contempla pernoctar para reintentar el paso en las próximas horas.

"Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", declaró a EFE un joven marroquí mientras se alejaba del área colindante con el paso fronterizo.

La acción de los equipos de antidisturbios no ha impedido que cientos de personas continúen intentando entrar a nado y rodeando el espigón fronterizo, uno de los últimos escollos blindados con alambre de espino que separa el litoral de Castillejos del territorio español.

Varias embarcaciones de la Marina Real marroquí patrullan la zona para tratar de contener a miles de jóvenes, mujeres y niños que no desisten y siguen arrojándose al mar para cruzar hacia Ceuta.

Paralelamente, cientos de personas se han instalado en las colinas próximas al perímetro fronterizo y, por el momento, no han sido desalojadas por las fuerzas de seguridad.

No obstante, la presión migratoria por tierra ha disminuido cerca de la frontera.