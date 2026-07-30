Un hombre en Georgia fue condenado el jueves a 15 años de prisión por darle al hijo el arma que utilizó para matar a dos estudiantes y dos maestros en su escuela.

La sentencia de Colin Gray llega días después de que su hijo, Colt Gray, fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo del 4 de septiembre de 2024 en la escuela Apalachee High School, ubicada a 70 kilómetros (45 millas) al noreste de Atlanta. Colt Gray se había declarado culpable de asesinato y otros cargos.

Un abogado defensor de Colin Gray pidió al juez una condena que equivaliera a 10 años de prisión seguidos de 10 años de libertad condicional. El fiscal de distrito sostuvo que Gray merece una condena de 80 años de prisión.

El juez Nicholas Primm, quien también condenó a Colt Gray a principios de esta semana, señaló que todos los delitos de Colin Gray fueron delitos de negligencia “vinculados a la tragedia cometida por su hijo”.

“Me duele el corazón por todos los que estuvieron allí ese día, por todos ustedes que se han visto afectados por esto. Pero la ley exige que deje a un lado la emoción. No puedo dictar sentencia con pasión. Tengo la tarea casi imposible de sentenciarlo sin pasión pese al dolor inconmensurable que usted causó”, declaró Primm.

El Gray mayor es uno de un puñado de padres estadounidenses que han sido acusados penalmente por el uso de armas de sus hijos.

Un jurado declaró culpable a Colin Gray en marzo de asesinato en segundo grado por las muertes de dos estudiantes de 14 años, Mason Schermerhorn y Christian Angulo. La ley de Georgia define el asesinato en segundo grado como causar la muerte de un menor al cometer el delito de crueldad contra menores. Gray también fue declarado culpable de homicidio involuntario por las muertes de los maestros Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53.

Otro maestro y otros ocho estudiantes resultaron heridos; siete de ellos recibieron impactos de bala.

Familias presentan declaraciones de impacto

Los familiares de las víctimas condenaron lo que, según dijeron, fueron los fallos de Gray como padre e instaron al juez a imponerle la pena máxima posible.

“Esto no era inevitable. Esto se podía prevenir. Por las decisiones tomadas dentro del hogar de los Gray, a cuatro familias se les impusieron cadenas perpetuas de duelo”, expresó Breanna Schermerhorn, cuyo hijo fue asesinado.

Shayna Aspinwall, cuyo esposo murió, manifestó: “Él no apretó el gatillo, pero compró y dejó un arma de fuego accesible para un menor”. Añadió que la sentencia debe tomar en cuenta “a las familias que quedan atrás, que deben cargar con el duelo y el trauma por el resto de nuestras vidas”.

Dicen que Colin Gray pasó por alto señales de alerta

Los fiscales sostienen que Colin Gray le dio a su hijo el rifle como regalo de Navidad, junto con munición, una mira y otros accesorios de tiro.

El investigador Jason Smith, de la Policía del condado de Barrow, testificó que Colt Gray llevó el rifle semiautomático al autobús escolar con el cañón sobresaliendo y envuelto en cartón . El adolescente salió de su clase del segundo período y fue a un baño; luego salió con el rifle y disparó contra personas en el pasillo y en un aula, indicó el investigador.

Colt Gray, que tenía 14 años en el momento del tiroteo, había mostrado indicios de deterioro psicológico en las semanas previas a los asesinatos, según el testimonio durante su audiencia de sentencia. Pertenecía a una “comunidad de shows de crimen” en internet donde él y otros jóvenes hablaban de su obsesión con los autores de tiroteos masivos, declaró un investigador.

La madre del adolescente, Marcee Gray, quien estaba separada de Colin Gray, dijo a los investigadores que había discutido con su esposo, del que estaba distanciada, semanas antes del tiroteo, pidiéndole que asegurara sus armas y restringiera el acceso de su hijo.

Diferencia en las recomendaciones de sentencia

El abogado de Colin Gray argumentó que Colt Gray “ocultó activamente la profundidad de su participación” en una comunidad en línea obsesionada con los autores de tiroteos masivos. Las señales de alerta enumeradas por los fiscales estaban espaciadas y “rodeadas por períodos de un niño que se reía, que era brillante, que amaba su computadora, los videojuegos, que tocaba la guitarra, que se internaba en el bosque con su padre”, indicó el abogado Brian Hobbs.

Una condena de décadas equivaldría, en la práctica, a una “muerte en prisión” para su cliente de 55 años, sostuvo. Al imponerle a Gray esencialmente la misma condena que a su hijo el juez estaría borrando la línea “entre el daño que una persona pretende causar y el daño que una persona no logra prevenir”, argumentó Hobbs.

El fiscal de distrito del condado de Barrow, Brad Smith, replicó que Colin Gray “fue condenado por lo que sí sabía”. Gray ignoró “un riesgo sustancial e injustificable”, afirmó Smith, mientras mostraba fotos y artículos de noticias sobre la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, en Florida, que estaban colgados en la pared del dormitorio de Colt Gray.

“Este era el riesgo que él estaba ignorando: que hubiera un tiroteo masivo de niños en una escuela, y le dio a su hijo exactamente la herramienta que necesitaría para lograrlo", señaló Smith.

"Él es la razón por la que cuatro personas están muertas, siete resultaron heridas e incontables otras quedaron traumatizadas, y él es la razón por la que un chico de 16 años fue condenado hace dos días a pasar el resto de su vida en prisión”.

Colin Gray no es el primer padre en enfrentar cargos de este tipo

En los últimos años, los fiscales han responsabilizado a padres cuando creen que pueden demostrar que un progenitor contribuyó a una muerte.