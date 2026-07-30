La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, mientras la madre de la adolescente, Alejandra Quintos Martínez, se retractó de las declaraciones en las que defendía a Danna Yanina ‘N’ y la consideraba inocente y “una víctima más”.

En un video compartido en sus redes sociales, Quintos explicó por qué cambió su postura sobre Danna, quien fue vinculada a proceso el martes pasado por su presunta participación en la muerte de la adolescente en la academia militarizada Marina Doenitz de Tamaulipas.

Inicialmente, Quintos consideró a Danna como una víctima más del personal de la academia y de las prácticas violentas que se han reportado en los últimos días tras la muerte de Dafne. Sin embargo, tras una revisión minuciosa de la carpeta de investigación ha encontrado pruebas de que Danna Yanina ‘N’ sí tuvo que ver en el feminicidio de la adolescente.

“Yo hice ese video porque los familiares de Dana Yanina le hablaron a mi mamá diciéndole que ella era una víctima más. Si ella sufrió igual que mi hija, yo iba a alzar la voz por las dos”, dijo Quintos en su reciente publicación.

Tras revisar la carpeta de investigación, Alejandra Quintos señaló que su opinión acerca de Danna y su presunta responsabilidad en el caso había cambiado porque encontró muchas pruebas que confirmarían su participación en el crimen.

“Chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y, desgraciadamente, hay muchas pruebas que implican a la señorita Danna Yanina. Me causó mucha consternación”, comentó la madre de la víctima haciendo hincapié en que emitió sus declaraciones sobre Danna sin conocer los detalles de la carpeta y las recientes evidencias recogidas.

En el video, Alejandra le pide directamente a Danna hablar sobre lo ocurrido en la muerte de Dafne y aceptar la responsabilidad de su presunta participación: “Danna Yanina, si tú eres completamente inocente, habla”.

Aunado a esto, Alejandro Quintos dio detalles de la primera audiencia que se llevó a cabo sobre el caso de feminicidio, según dijo, tuvo que abandonar la sala porque se expuso cómo su hija fue torturada hasta la muerte en la academia militarizada a la que había asistido para un campamento de verano.

Tras dejar la audiencia y el caso en manos del padre de Dafne, Alejandra regresó a su casa, donde su madre le informó que la familia de Danna la contactó para hablar de su inocencia y afirmar que fue una “víctima más” del personal del lugar.

Ante esto, Alejandra hizo un video en el que habló de una posible inocencia por parte de la imputada, pero tras revisar la carpeta, su opinión cambió y ambas declaraciones ahora forman parte de la investigación.