La pelea entre Belinda y Lupillo Rivera podría estar cerca de llegar a su fin: luego de varios años de declaraciones, diferencias públicas y un proceso legal en curso, el abogado del intérprete de música regional mexicana reveló que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo que pondría fin al conflicto que llegó hasta los tribunales. ¿Qué dijo la defensa del cantante? Te contamos.

Hace unos meses, Lupillo Rivera aseguró que se mantendría firme en la disputa legal que sostiene en contra de Belinda, a quien demandó luego de que la cantante hiciera lo propio ante las autoridades mexicanas. En su momento, el llamado “El Toro del Corrido” precisó que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que no aceptaría realizar ningún acuerdo con la cantante de “Lo siento”.

Sin embargo, las cosas cambiaron o al menos así lo informó Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera, quien dio a conocer en Ventaneando que la intención de su cliente es evitar un desgaste prolongado.

“A veces las personas no miden el tiempo que esto implica”, dijo Beceiro, quien a su vez comentó que cuando no se trata de delitos graves, ambas partes pueden reconocer sus errores y llegar a un acuerdo: “Cada quien cometió este error, este error lo reconocemos y ya ahí murió”, aseveró.

El abogado señaló que en caso de darse un acuerdo éste sería para evitar más exposición, además de que ambos famosos quieren priorizar sus carreras musicales y actividades profesionales.

¿Belinda respondió a las declaraciones?

Hasta el momento de la publicación, Belinda no ha emitido una respuesta pública sobre las declaraciones del abogado de Lupillo Rivera ni ha confirmado que exista un acuerdo. Se espera que, en caso de concretarse una negociación, cualquiera de las partes emita un pronunciamiento oficial.

¿Por qué se demandaron Belinda y Lupillo Rivera?

La batalla legal surgió luego de que Lupillo publicara en su libro autobiográfico "Tragos Amargos" detalles de cómo vivió su relación con la intérprete de "Bella traición". Tras la información compartida, en octubre de 2025, Belinda denunció a Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por violencia digital. Por su parte, el famoso contrademandó por falsedad de declaraciones, fraude procesal y declaraciones falsas y difamatorias que afectan su honor e imagen pública.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Lupillo y Belinda?

El noviazgo de Lupillo Rivera y Belinda duró casi siete meses, según confirmó el propio cantante. El romance comenzó en 2019 tras coincidir como coaches en el programa La Voz México.

¿Por qué terminaron Belinda y Lupillo?

Lupillo Rivera habría terminado su relación con Belinda porque la vio con otro hombre. “La cachó con otro hombre de la mano camino a un avión rumbo a Miami”, informó un reportaje de Sale el Sol en el cual retoman la confesión de Rivera en dicho podcast. “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. A lo que yo viví, disfruté, fue un noviazgo muy bonito, con eso me quedo”, relató el cantante.