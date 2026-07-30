Hay vacantes para trabajar en Estados Unidos. Se trata de una oferta para laborar en una granja dedicada al cultivo de tomate, donde se ofrece un salario de $35,000 pesos mensuales y sólo piden contar con estudios de primaria.

La vacante fue publicada a través del Portal del Empleo, plataforma oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que forma parte de las oportunidades de trabajo legal disponibles para mexicanos que desean desempeñarse temporalmente en el sector agrícola estadounidense.

¿En qué consiste el trabajo en Estados Unidos?

La empresa busca trabajadores agrícolas con experiencia en labores relacionadas con la producción y cosecha de tomate. Las actividades abarcan distintas etapas del cultivo, desde la preparación del terreno hasta la recolección del producto.

Entre las tareas que deberán realizar los candidatos seleccionados se encuentran:

Preparar surcos para la siembra.

Plantar y ahilar plantas de tomate.

Colocar y retirar estacas.

Limpiar los campos de cultivo.

Remover acolchado y materiales utilizados durante el proceso agrícola.

Apuntalar las plantas para su correcto crecimiento.

Cosechar y seleccionar diferentes variedades de tomate.

Realizar labores de limpieza posteriores a la cosecha.

Reparar líneas de riego y conexiones de goteros.

Recoger y agrupar estacas utilizadas en los cultivos.

Además, los trabajadores participarán en la producción de tomate redondo, tomate roma y tomate uva.

Requisitos para aplicar en Estados Unidos

Las personas interesadas en esta oportunidad laboral deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Primaria concluida.

Experiencia.

De uno a dos años como trabajador agrícola.

Conocimientos deseables

Cosecha de distintas variedades de tomate.

Limpieza de parcelas y terrenos de cultivo.

Colocación y retiro de estacas.

Manejo de plástico para sistemas de goteo y filtración.

Selección y clasificación de productos agrícolas.

Uso de herramientas como horcas, estacas, azadones, rastrillos y picos.

No se requiere hablar inglés ni otro idioma.

La empresa busca candidatos con competencias como:

Trabajo en equipo.

Compromiso.

Comunicación efectiva.

Proactividad.

Autonomía.

La vacante contempla una jornada de tiempo completo con horario de 8:00 a 16:00 horas. Asimismo, los candidatos deben tener disponibilidad para viajar cuando sea necesario.

Prestaciones que ofrece la empresa

Además del salario ofrecido, la compañía proporciona beneficios como:

Transporte.

Seguridad social pública.

Contrato por tiempo determinado.

Estas condiciones buscan brindar mayor certeza a los trabajadores contratados durante su estancia laboral en Estados Unidos.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

El reclutamiento se realizará de manera presencial en Veracruz.

Fecha límite para registrarse: 3 de agosto de 2026.

Las personas interesadas pueden registrarse mediante el Portal del Empleo o acudir directamente a una oficina del Servicio Nacional del Empleo para recibir orientación sobre el proceso.

Esta vacante forma parte de las oportunidades que se difunden mediante el programa de Trabajo en el Extranjero del Servicio Nacional del Empleo, mecanismo mediante el cual el gobierno mexicano puede vincular a ciudadanos elegibles con empleadores de países como Estados Unidos, Canadá y Alemania.