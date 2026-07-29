La defensa de Danna Yanina ‘N’ interpondrá la apelación para revertir su vinculación a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Tamaulipas y que ha sacudido a México por los detalles revelados hasta ahora y las líneas de investigación, así como por los implicados. Esto es lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con los informes, la Fiscalía Estatal de Tamaulipas no presentó pruebas para sustentar la decisión de vincular a proceso, por lo que la defensa interpondrá el recurso de apelación.

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“Se resolvió vincular a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación y el proceso penal continúan, no quiere decir que existe una sentencia condenatoria, pero existen indicios razonables que llevan a suponer la probable intervención de la imputada”, detalló Lizeth Flores, la abogada de Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Tras las primeras declaraciones de Flores, el padre de Yanina ‘N’, Ophir Cruz, confirmó que su hija fue vinculada a proceso y que enfrentará la medida cautelar de prisión preventiva durante tres meses, pero que creía en su inocencia y en su posición como una segunda víctima en el caso.

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“Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Es una pesadilla, hemos sufrido una arbitrariedad por el Estado. Como se lo dijimos no hay soporte alguno para poderla vincular. Llevo prácticamente una carpeta en blanco, con una carpeta en blanco nos están procesando”, apuntó Cruz.

“(...) No dejaron que mi hija se defendiera, le amarraron las manos. Porque nunca llegó la denuncia, nunca llegó nada para complementar la carpeta”, señaló.

Por su parte, el abogado Omar Pérez informó que se apelará y que la familia acudirá ante Derechos Humanos del Estado o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntas irregularidades en la investigación del caso.

Con la apelación, Yanina podría llevar el proceso en libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el padre de Yanina alegó también que su hija no era trabajadora de la academia como se ha estado afirmando ni era la asistente de la presunta culpable Estrellita ‘N’, sino que era estudiante y que existen pruebas de ello como los recibos de pago de las colegiaturas.

Entre otros detalles proporcionados por Ophir Cruz destaca la salud mental de Yanina. Al parecer durante la audiencia, la acusada sufrió una crisis nerviosa que fue controlada durante un receso.