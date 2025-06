El video de un influencer ha atemorizado a cientos de personas que conducen por las calles de Estados Unidos

Un video que circula en Instagram ha atemorizado a cientos de personas que conducen por las calles de Estados Unidos.

El videoclip del influencer Ricardo Mendoza alerta que el presidente Donald Trump ha firmado una ley que establece que “pasarse una luz amarilla ahora es motivo de infracción, tal y como lo es pasarse una luz roja”. Sin embargo, esto es falso.

“La luz amarilla ahora es una sentencia automática. La nueva ley ya está activa en ciudades como Houston y miles están siendo multados sin saber por qué. Trump está firmando una medida que está aterrorizando a los conductores de todo el país. A partir de ahora, pasar en luz amarilla se considerará igual que cruzar en rojo. No hay advertencias. Las multas llegan directamente a tu celular”, dice en el video.

“Si la cámara te capta, la multa se genera en segundos. El valor es de $7,200 dólares, cinco puntos en tu licencia y riesgo de suspensión inmediata. La justificación del presidente es que sólo el verde representa el progreso; el amarillo es indecisión y los indecisos no tienen un lugar en este país. Y lo peor, el tiempo del semáforo amarillo se redujo de tres a sólo un segundo”, agrega.

Todo lo que se dice en el video del influencer Miguel Mendoza es falso. No hay evidencia de que Trump haya firmado una orden ejecutiva para eso. Además, Jody Silva, oficial de información pública del Departamento de Policía de la ciudad de Houston, dijo al medio Factchequeado que no ha escuchado nada sobre el cambio y que ellos no envían mensajes de texto con multas.

¿Qué es lo que en realidad significa la luz amarilla?

En realidad, el Departamento de Transporte de Estados Unidos dice que la luz amarilla (o ámbar) del semáforo significa que la luz roja está a punto de aparecer. Los conductores deben detenerse si pueden hacerlo con seguridad. Si están demasiado cerca de la intersección para detenerse con seguridad, deben atravesarla con precaución.

No obstante, es importante entender que la luz amarilla no es una extensión de la fase de luz verde. Es el período de transición a la luz roja.

La Administración Federal de Carreteras señala que, cada año, aproximadamente una cuarta parte de las muertes por accidentes de tráfico y cerca de la mitad de todos los traumatismos causados ​​por accidentes de tráfico en Estados Unidos se atribuyen a las intersecciones.

“Por ello, las intersecciones son una prioridad nacional, estatal y local en materia de seguridad vial, y un área de enfoque programático para la FHWA”, añaden.

La multa por pasarse una luz roja en Estados Unidos varía significativamente según el estado y la jurisdicción local, pero la mayoría de las veces van de los $100 a los $500 dólares. Puntos en la licencia: de 1 a 4 puntos, dependiendo del estado.