Los parques de Six Flags en Estados Unidos prepararon una gran celebración de verano para conmemorar el 250 aniversario del país, con una serie de actividades especiales que combinarán entretenimiento, historia, gastronomía y espectáculos en 17 de sus parques de diversiones ubicados en distintos puntos del país.

La compañía anunció que las festividades se desarrollarán durante el fin de semana del 4 de julio y estarán acompañadas de espectaculares shows de fuegos artificiales, decoración temática, experiencias interactivas para los visitantes, alimentos exclusivos y promociones especiales para quienes cuentan con pases de temporada.

Fuegos artificiales y ambiente patriótico este 4 de julio

Uno de los principales atractivos será la realización de espectáculos de fuegos artificiales que iluminarán el cielo entre el 3 y el 5 de julio. Cada parque ofrecerá presentaciones acompañadas de música patriótica y una producción especialmente diseñada para la ocasión.

Desde la entrada, los visitantes encontrarán un ambiente festivo con banderas, guirnaldas, pancartas y escenarios decorados con los colores rojo, blanco y azul. Además, habrá espacios especialmente diseñados para fotografías, incluyendo estructuras monumentales con el logotipo conmemorativo del aniversario y diversos escenarios temáticos distribuidos dentro de los complejos.

Juegos, entretenimiento y actividades para toda la familia

Las celebraciones incluirán propuestas distintas en cada parque. Los asistentes podrán disfrutar desde ceremonias de izamiento de bandera y presentaciones musicales hasta personajes caracterizados, bailarines y artistas itinerantes.

Entre las actividades interactivas destacan concursos de chistes para padres, trivias sobre la cultura e historia estadounidense y dinámicas temáticas inspiradas en personajes históricos. También habrá páginas para colorear conmemorativas y otras experiencias participativas para niños y adultos.

Menú especial por tiempo limitado

Con motivo de la celebración, Six Flags ofrecerá una línea de alimentos y bebidas inspiradas en sabores tradicionales de Estados Unidos.

Entre las opciones destacan pastel de vainilla patriótico con capas de colores rojo, blanco y azul; funnel cake decorado con helado y chispas temáticas; parfaits tricolores; batidos especiales y bebidas conmemorativas elaboradas con ingredientes inspirados en la bandera estadounidense.

La alianza entre Six Flags y Coca-Cola también permitirá a los visitantes adquirir paquetes que incluyen acceso al parque, bebidas ilimitadas durante el día y una botella de agua Dasani de cortesía, con excepción de Six Flags Darien Lake.

Un recorrido por la historia de los parques de diversiones

Además de las festividades, la empresa resaltará algunas de las atracciones históricas más emblemáticas de sus parques.

Entre ellas figura Thunderhawk, en Dorney Park, una montaña rusa de madera que opera desde 1924; Blue Streak, en Cedar Point; Racer, en Kings Island; y The Great American Revolution, en Six Flags Magic Mountain, considerada la primera montaña rusa moderna con looping exitoso del mundo cuando fue inaugurada en 1976.

Los visitantes también podrán conocer carruseles centenarios, locomotoras históricas y otras atracciones que forman parte del patrimonio de los parques de diversiones estadounidenses.

Los 17 parques de Six Flags participantes

La celebración especial del 4 de julio se llevará a cabo en los siguientes parques:

California's Great America Carowinds Cedar Point Dorney Park Frontier City Kings Dominion Kings Island Knott's Berry Farm Six Flags Darien Lake Six Flags Discovery Kingdom Six Flags Fiesta Texas Six Flags Great Adventure Six Flags Great America Six Flags Magic Mountain Six Flags New England Six Flags Over Georgia Six Flags Over Texas

Con fuegos artificiales, juegos temáticos, gastronomía especial y algunas de las atracciones más emblemáticas de la industria, Six Flags busca convertir este verano en una experiencia memorable para millones de visitantes que planean celebrar el Día de la Independencia en sus instalaciones.