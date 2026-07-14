Pocas historias de amor en el futbol son tan curiosas como la de Harry Kane y su esposa Katie Goodland. Aunque hoy forman una de las parejas más estables del deporte, un detalle de la infancia del delantero inglés ha vuelto a captar la atención de los aficionados: una foto junto a David Beckham que, sin saberlo, marcaría el inicio de una historia que terminaría en matrimonio.

Hoy en día, Harry Kane es una de las figuras más importantes del Mundial 2026 ya que su desempeño en la cancha y los goles que ha anotado han llevado a Inglaterra a disputar la semifinal contra Argentina. Pero el delantero inglés no sólo ha destacado en lo deportivo sino que en los últimos días su vida amorosa llamó la atención por la forma en la que conoció a su actual esposa.

En redes sociales se hizo viral una foto que fue tomada cuando Kane era apenas un niño (tenía 11 años) y en la que posa junto a David Beckham, quien en ese momento ya era toda una estrella en Inglaterra y con la selección. Pero en la instantánea también aparece una niña (Katie Goodland), quien era la amiga de Harry.

El entonces capitán de Inglaterra, David Beckham, visitó la Beckham Academy y fue en ese momento que Kane le pidió una foto a su ídolo, pero Katie también lo hizo. Lo internautas se sorprendieron al ver la imagen ya que varios años después, Goodland terminó convirtiéndose en la esposa de Harry Kane.

Sobre la foto con David Beckham, Harry Kane dijo a medios británicos: “Ver esa foto ahora, conmigo, con él y con mi esposa, que entonces solo era una amiga... es algo increíble”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 In 2005, David Beckham took a photo with two young footballers at the opening of The Beckham Academy.



The two kids later got married, and the boy went on the become captain of England, Harry Kane. pic.twitter.com/LaXL263XdZ — WTF (@mrwtffacts) July 13, 2026

¿Quién es Katie Goodland, la esposa de Harry Kane?

Katie Goodland se graduó de la carrera de ciencias del deporte y entrenadora personal. A diferencia de otras parejas de futbolistas, ha mantenido un perfil discreto y alejado de las cámaras. La pareja se conoce desde la infancia, ya que ambos asistieron a la misma escuela y comenzaron su relación cuando eran adolescentes.

Tras varios años de noviazgo, el delantero le propuso matrimonio en 2017 durante unas vacaciones en Bahamas y, dos años más tarde, celebraron su boda con familiares y amigos.

Actualmente tienen 4 hijos y suelen compartir algunos momentos en redes sociales, aunque mantienen gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.

¿Quién es Harry Kane?

Harry Kane es uno de los mejores delanteros del futbol mundial y capitán de la Selección Inglesa. A lo largo de su carrera ha destacado por su capacidad goleadora y liderazgo; además es el máximo goleador histórico de Inglaterra