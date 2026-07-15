Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen se convirtieron en la sensación del desfile de alta moda de Dolce & Gabbana, celebrado en Taormina, Italia, con un sinfín de celebridades de alto perfil.

El futbolista y su pareja llegaron al evento acaparando la atención de propios y extraños, luciendo looks combinados que los hicieron ver como todos unos ícono de moda, lujo y estilo.

Haaland, de 25 años, vistió un conjunto blanco con beige, compuesto por un blazer de botones cruzados, una pañoleta atada en el cuello además de pantalones rectos hechos con tela traslúcida. Remató el outfit con gafas solares de D&G, además de un broche de oro.

Por su parte, Isabel se encargó de que todas las miradas estuvieran puestas sobre ella con un vestido lencero transparente con pedrería bordada sobre la tela, que usó al estilo braless, con la espalda descubierta y falda recta.

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Usó también pendientes de diamantes y un bolso plateado de la firma italiana. La pareja contrastó sus atuendos beige con zapatos oscuros también de la marca. “Gracias @dolcegabbana por recibirnos. Una velada especial en Taormina”, escribió Isabel, que también es una famosa futbolista, sus redes sociales.

La pareja fue visita junto a otras celebridades de alto perfil durante el desfile y la fiesta posterior. Entre los invitados destacaron nombres como Jennifer Lopez, el jugador noruego Sander Berge y su novia Julie Karlsen y el actor Michele Morrone.

La estrella de la selección noruega y del Manchester City, Erling Haaland, es una de las imágenes principales de la marca de moda italiana. De acuerdo con los informes, el jugador firmó como embajador de D&G en 2023, con un contrato de patrocinio de casi 3 millones de dólares.

Su asistencia al show de moda ocurre apenas unos días después de haber terminado su participación con Noruega en el Mundial 2026, torneo en el que se robó los reflectores y la atención mediática y por el cual se convirtió en el nuevo ídolo del deporte y las redes sociales.

La semana pasada, Haaland y su equipo perdió su oportunidad de llegar a las semifinales de la justa deportiva ante la goleada de Inglaterra y su amigo Jude Bellingham.

¿Quién es la novia de Erling Haaland?

Aunque el delantero del Manchester City es una de las mayores estrellas del fútbol mundial, su pareja ha preferido mantenerse lejos de los reflectores. Isabel Haugseng Johansen es una joven noruega originaria de Bryne, la misma ciudad donde creció Haaland.

Ambos se conocieron desde la adolescencia mientras formaban parte del entorno deportivo del club local y, con el paso de los años, su amistad se transformó en una relación sentimental que hoy acapara la atención de los aficionados.

A diferencia de otras parejas de futbolistas, Isabel evita la exposición mediática y rara vez concede entrevistas o comparte detalles de su vida privada, de hecho poco se sabe que tienen un hijo nacido en 2024 del que no se sabe el nombre ni su identidad.

Las apariciones de Isabel junto a Haaland en el Mundial 2026, vacaciones y exclusivos eventos de moda han despertado la curiosidad de miles de seguidores. Su bajo perfil, combinado con el éxito del goleador noruego, ha convertido a la pareja en una de las más comentadas del futbol europeo y en una de las favoritas de las redes sociales.