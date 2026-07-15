Jennifer López deslumbró durante una exclusiva presentación de Dolce & Gabbana celebrada en Sicilia, Italia. La firma de lujo eligió el espectacular parque hortícola Radicepura, ubicado en las colinas cercanas a Taormina, como escenario para mostrar su más reciente colección de alta moda.

Entre las figuras más destacadas estuvieron Jennifer López, el actor Christian Bale y la estrella italiana Monica Bellucci, quienes ocuparon lugares privilegiados durante la presentación.

Sin embargo, fue la intérprete de On The Floor quien robó el protagonismo gracias a un impactante diseño de Dolce & Gabbana Alta Moda 2025. La cantante y actriz lució una silueta strapless de corte recto que resaltó su figura y que parecía inspirada directamente en las exclusivas piezas de joyería de alta gama de la casa italiana.

El vestido joya destacó por estar completamente cubierto de piedras de colores, aplicaciones brillantes y delicados bordados dorados que creaban un efecto visual espectacular. El resultado fue una pieza tan elaborada que daba la impresión de ser una gigantesca joya transformada en vestido.

Jennifer Lopez añadió una llamativa capa dorada con detalles bordados que aportó aún más dramatismo al look. También llevó un bolso Sicily metalizado en tono oro, accesorio que armonizó perfectamente con los destellos y acabados de su atuendo.

Las joyas tampoco pasaron desapercibidas. Lopez lució un impresionante collar de rubíes acompañado de pendientes a juego. Además, su peinado recogido incorporó pequeñas piedras preciosas entrelazadas en las trenzas, un detalle que elevó aún más el glamour.

JLo ya ha comenzado a referirse a julio como "el mes de mi cumpleaños". La cantante celebrará su cumpleaños 57 el próximo 24 de julio y parece estar disfrutando de una etapa de renovación tanto personal como profesional.

Antes de aterrizar en Francia, la artista estuvo en Nueva York, donde asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Tras finalizar el año pasado su divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez ha hablado públicamente sobre su situación sentimental. En una entrevista concedida a Jimmy Kimmel Live! en mayo, aseguró sentirse muy cómoda en esta nueva etapa de su vida y reconoció, con sentido del humor, que ahora ve las relaciones desde una perspectiva diferente.

La actriz también comentó que mantiene una visión optimista sobre el futuro y no descarta encontrar una nueva pareja cuando llegue el momento adecuado.

Mientras tanto, continúa gestionando asuntos personales, entre ellos la venta de la lujosa mansión que compartió con Ben Affleck en Beverly Hills.