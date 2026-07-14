La Selección de España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 luego de vencer en semifinales a Francia con un marcador 2-0; el logro de La Roja ha desatado una ola de comentarios en redes sociales sobre una supuesta profecía que vincula esta Copa del Mundo con la de Sudáfrica 2010, cuando los españoles conquistaron su primer título mundial. ¿Cuáles son las coincidencias que revelarían que este año se coronaría España como campeona? Te contamos.

¿Quién ganará el Mundial 2026? Todo puede suceder en la final del campeonato, por lo pronto España ya espera contrincante, el cual está entre Argentina o Inglaterra, selección con la que deberá enfrentarse para llevarse la Copa.

Tras el último triunfo de España en el Mundial 2026, en TikTok se hizo viral una teoría que asegura que el campeón del Mundial 2026 será dicha selección y esto debido a una serie de coincidencias con el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la Furia Roja resultó ganadora.

¿Cuáles son las coincidencias entre el Mundial de 2010 y el Mundial 2026?

La llamada profecía no proviene de un vidente ni de una predicción oficial. Se trata de una teoría publicada en la cuenta de TikTok @daznfutbol en la que señalan las similitudes que hay entre el camino de España en el Mundial 2026 y el recorrido que realizó en Sudáfrica 2010.

Entre las coincidencias que más se comentan destacan:

El partido inaugural en ambos mundiales fue México vs Sudáfrica

El entrenador de México en 2010 y 2026 fue Javier Aguirre

En el Mundial de 2010 España llegó como campeona de la Eurocopa, al igual que en este 2026

En el 2010, la Furia Roja estaba en el grupo H del mundial, letra que repitió en este campeonato

España se enfrentó en 2010 a la selección de Chile dirigida por Marcelo Bielsa; en el Mundial 2026, jugó contra la selección uruguaya dirigida por el mismo director técnico

En 2026 la canción oficial del campeonato fue interpretada por Shakira, al igual que en el Mundial de Sudáfrica

En 2010, la selección española tuvo 8 convocados del Barcelona, al igual que ahora

En 2010 el Barcelona ganó la Liga y la Supercopa; este año también fueron campeones en ambos torneos.

¿Cuándo fue la última vez que España ganó un Mundial?

La Selección Española conquistó su único título mundialista en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con un histórico gol de Andrés Iniesta en tiempo extra. Aquel campeonato marcó una de las etapas más exitosas del futbol español.