Más de 500 peruanos se llaman Haaland en honor al delantero de la selección de Noruega y del Manchester City, según reveló el Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec) de Perú tras la reciente participación del delantero nórdico en el Mundial de 2026, donde llegó hasta los cuartos de final.

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De acuerdo con el registro civil del país andino, cuya selección no alcanzó a clasificarse para el Mundial, un total de 560 personas se llaman Haaland en algunos de sus nombres y e incluso algunos fueron nombrados por sus padres con los nombres y apellidos del futbolista.

Son 468 los que llevan a Haaland como algunos de sus nombres, mientras que 91 fueron nombrados como Erling Haaland y 4 como Erling Braut Haaland, incluyendo el apellido materno que el jugador noruego ha lucido en su camiseta durante esta Copa del Mundo.

Haaland no es el único futbolista que ha inspirado a los peruanos a dar nombre a sus hijos, pues también hay 1.502 personas en Perú que se llaman Griezmann, 1.241 que responden al nombre de Yamal, 319 al de Salah, 238 al de Mbappé y 175 al de Pedri, según reportó el Reniec a los pocos días de iniciar el Mundial.

Mientras, Neuer da nombre a 139 peruanos, Bellingham a 125, Lewandowski a 106, Rashford a 33, Harry Kane a 30, Rodrigo De Paul a 27, Luka Modric a 20, Vinícius Junior a 14, Lukaku a 11, Kai Havertz a 9, 'Dibu' a 8, Dembelé a 5, Courtouis a 2, Michael Olise a 1 y 'Bicho' (apelativo usado en España para Cristiano Ronaldo) a 1.