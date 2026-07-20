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El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes órdenes para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un "trato discriminatorio" en las áreas de alcohol, automóviles y productos lácteos.
Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.
Aunque ciertas importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos, los nuevos aranceles abarcan productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
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