El presidente Donald Trump insistió el lunes en que su relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu es "muy buena", pese a que el líder israelí rechazó el plan para Gaza impulsado por Estados Unidos.

"La relación es muy buena", dijo Trump en respuesta a una pregunta que le hizo un periodista al final de un acto en el Despacho Oval.

El primer ministro israelí llevaba más de una semana elevando las críticas hacia el plan anunciado a finales de julio por Trump, que contempla el desarme de Hamás y la retirada israelí del territorio palestino.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos", dijo Netanyahu este domingo en una reunión de su gabinete.

Las fuerzas israelíes "no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", declaró.

Las relaciones entre ambos dirigentes pasaron por un periodo de tensiones hace unos meses.

En términos muy virulentos, Trump reprochó en abril a Netanyahu que hubiera socavado unas negociaciones con vistas a un alto el fuego con Irán.