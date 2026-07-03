El Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, será el escenario donde la Selección Mexicana buscará su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. En la previa del encuentro, aficionados ingleses y analistas deportivos han destacado lo complicado que representa enfrentar al Tri en este inmueble, donde las estadísticas lo favorecen. Pues cuenta con apenas dos derrotas oficiales como local en más de seis décadas.

Aquí te contamos cuáles son los impresionantes números del Tri en el Estadio Ciudad de México, cuáles fueron las únicas selecciones que lograron derrotarlo y qué otros factores podrían favorecer al equipo de Javier Aguirre frente a Inglaterra.

¿Cuáles son los números de México en el Estadio Azteca?

De acuerdo con datos recopilados por Expansión, de los 88 partidos oficiales que ha jugado el Tri como local en el Estadio Ciudad de México, ha ganado 69. Además, ha tenido 17 empates y únicamente 2 derrotas.

Estos números convierten al histórico inmueble en una de las fortalezas más importantes de la Selección Mexicana rumbo a su partido contra Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El TRI en números

De los 88 partidos oficiales donde el Tri jugó como local en el Estadio Ciudad de México:

69 partidos se ganaron

17 fueron empates

2 fueron derrotas

¿Cuáles fueron las únicas derrotas de México en el Estadio Azteca ?

A lo largo de su historia, únicamente dos selecciones han conseguido derrotar a México como local en partidos oficiales disputados en este estadio, ambos encuentros correspondientes a las eliminatorias mundialistas.

Costa Rica 2-1 México (2001)

El primero de los llamados "Aztecazos" ocurrió durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Costa Rica venció al Tri por marcador de 2-1.

Honduras 2-1 México (2013)

La segunda derrota llegó en el Hexagonal Final rumbo al Mundial de Brasil 2014. Honduras sorprendió al combinado mexicano con otro triunfo por 2-1.

Estas son las únicas dos ocasiones en las que la Selección Mexicana ha perdido un partido oficial como local en este estadio en más de 60 años.

¿Por qué la altitud podría favorecer a México ante Inglaterra?

Uno de los temas que más se ha discutido en la antesala del partido es la altitud de la Ciudad de México, ubicada a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Esta condición podría representar una ventaja para la Selección Mexicana, ya que los futbolistas ingleses no están acostumbrados a competir a esa altura. De hecho, el entrenador Thomas Tuchel reconoció previamente que jugar en la capital del país supone una desventaja para su equipo.

El periodista inglés Henry Winter recordó a través de X que, cuando Inglaterra disputó un partido amistoso contra México en 1969, las condiciones fueron tan exigentes para los jugadores que el cuerpo técnico concluyó que, para aclimatarse correctamente al Mundial de 1970, el equipo debía llegar al país casi un mes antes.

"Decidieron que, para aclimatarse adecuadamente a las finales de la Copa Mundial de 1970 en México, necesitarían llegar casi un mes antes".

¿Cuándo y dónde ver el México vs Inglaterra?

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Hasta el momento, el encuentro está programado para disputarse a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, existe la posibilidad de que el horario sea modificado si la FIFA lo considera necesario por las condiciones meteorológicas.

La transmisión estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.