La posible modificación en el horario del México vs Inglaterra ha encendido el debate entre los aficionados en la previa de los octavos de final del Mundial 2026. En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre un supuesto ajuste en la hora del encuentro del domingo 5 de julio, generando dudas sobre si el cambio ya fue aprobado por la FIFA y qué selección podría verse beneficiada.

El México vs Inglaterra continúa despertando emoción e incertidumbre para ambas aficiones, sobre todo porque comenzó a circular un rumor que señala que se modificará la hora en la que ambas selecciones se enfrenten para pasar a la siguiente ronda de cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cambió el horario del México vs Inglaterra?

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente una modificación en el horario del partido entre México e Inglaterra. El rumor surgió después de que el periodista Alberto Lati informara a través de su cuenta de X que el partido habría sido modificado de horario. Sin embargo, todavía no existe un anuncio oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Por ahora, los aficionados deben tomar la información con cautela y esperar la actualización de los canales oficiales.

¿A qué hora se jugarían el México vs Inglaterra tras el cambio de horario?

De acuerdo con la información dada a conocer, el México vs Inglaterra se jugaría a las 12:00 pm del domingo 5 de julio.

¿Por qué habría un cambio de horario?

Aunque la FIFA no ha explicado ningún ajuste porque aún no existe una confirmación oficial, esta modificación se habría realizado por que se prevé que el domingo haya tormenta eléctrica alrededor de las 18:00 horas.

Otros mencionan que el cambio de horario del México vs Inglaterra se debería a un tema de seguridad, ya que en el último encuentro que disputó el Tricolor contra Ecuador lamentablemente se reportó la muerte de cuatro personas que acudieron a las celebraciones en Paseo de la Reforma.

¿A quién beneficiaría un cambio de horario?

Es importante mencionar que el cambio de horario no se llevaría a cabo para beneficiar de manera directa a un equipo, sino que correspondería a una medida para salvaguardar la integridad de los asistentes tanto los que van al estadio Ciudad de México, como a quienes decidan acudir a los sitios donde se instalen las pantallas para ver el partido.

En los futbolístico, podría ser que sí haya un beneficiado con este cambio (México) ya que si el encuentro se juega en un horario con temperaturas más altas, el desgaste físico podría ser mayor para la selección de Inglaterra, además de que está el factor de su adaptación al cambio de altura (la CDMX se encuentra a una altitud media de 2,240 metros sobre el nivel del mar) y la contaminación.

🚨El México vs Inglaterra se jugará a las 12 pm. Cambio de horario ya aprobado 🚨 — Alberto Lati (@albertolati) July 3, 2026

¿Qué dicen los aficionados sobre el cambio de horario del México vs Inglaterra?

Algunos seguidores del Tri consideran que un cambio podría modificar la preparación de ambos equipos, otros creen que el verdadero factor decisivo será el rendimiento dentro de la cancha y no la hora del silbatazo inicial.

¿Dónde consultar el horario oficial?

Para evitar confusiones, los aficionados deben verificar la información únicamente en:

-El sitio oficial de la FIFA.

-Las redes oficiales del Mundial 2026.

-Los canales de la Selección Mexicana.