El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez se encuentra en Northamptonshire, Inglaterra, para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 como piloto de la escudería Cadillac. Durante su estancia, la prensa inglesa aprovechó para preguntarle sobre el próximo duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 e incluso intentó obtener información sobre las posibles debilidades del Tri. Sin embargo, la respuesta del tapatío sorprendió a todos.

En sus declaraciones, también habló sobre la afición mexicana y el ambiente que espera para el partido de este domingo.

¿Qué consejo le dio Checo Pérez a Inglaterra antes de enfrentar a México?

Uno de los temas que más ha llamado la atención en Inglaterra es la altitud de la Ciudad de México, sede del partido. Días antes, el entrenador Thomas Tuchel aseguró que jugar en la capital mexicana representará una gran desventaja para su equipo.

Al ser cuestionado sobre este tema, Checo Pérez recomendó a la selección inglesa llegar con suficiente anticipación para aclimatarse a las condiciones de la ciudad.

"Llegar días antes, muchos días, como una semana de anticipación. Así que sí, no subestimen eso porque puede ser bastante difícil respirar".

Checo Pérez responde a la preocupación de Inglaterra por la afición mexicana

Luego de que algunos aficionados del Tri acudieron al hotel donde se hospedaba la Selección de Ecuador y mantuvieron despiertos a los jugadores con cánticos, tambores, fuegos artificiales y bocinazos, en Inglaterra surgió la preocupación de que pudiera repetirse una situación similar. Incluso se reportó que el equipo buscaba mantener en secreto la ubicación de su hotel.

Cuando le preguntaron a Checo Pérez si sabía de un hotel "súper secreto" para evitar a los aficionados mexicanos, respondió con humor:

"No".

Después explicó que los visitantes serían bien recibidos por la afición mexicana.

"La verdad, los mexicanos son muy buenos y estarán muy felices de hospedarlos. Y estamos buscando que los ingleses pasen un buen tiempo en nuestro país. Sólo para los fans, no para los futbolistas", remató entre risas.

Checo Pérez evita revelar las debilidades de la Selección Mexicana

Los periodistas también intentaron que el piloto revelara si alguno de sus amigos dentro de la Selección Mexicana le había hablado sobre posibles debilidades del equipo de Javier Aguirre de cara al partido frente a Inglaterra.

Entre risas, Checo aseguró que el Tri aún no había mostrado debilidades en el torneo, aunque reconoció la calidad del conjunto inglés y anticipó un encuentro muy complicado.

"Bueno, pues por ahora no hemos visto ninguna porque no hemos recibido ningún gol. Pero bueno, no hemos jugado con algún equipo como Inglaterra, entonces no puedo esperar. Va a ser un gran partido. Estaba viendo a Inglaterra ayer y bueno, lo lograron. Creo que va a ser un gran partido el domingo".

Recordemos que este partido será decisivo para el Tri, pues se está jugando un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Inglaterra del Mundial 2026?

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro podrá seguirse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.