Después de que se volviera viral un edit en TikTok con la canción "Aquí no es así" de Caifanes, la Selección Mexicana compartió un video en su cuenta oficial con el mismo tema antes del partido México vs Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La decisión desató una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de aficionados ahora esperan escuchar la canción en el Estadio Ciudad de México.

¿Por qué la afición pidió que sonara Caifanes antes del México vs Inglaterra?

La afición mexicana no solo ha demostrado un gran apoyo al Tri, sino también su creatividad a través de edits con canciones de artistas mexicanos y extranjeros.

Días atrás, los aficionados convirtieron "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel, en un himno para la Selección Mexicana al crear videos editados con imágenes de los jugadores. Incluso utilizaron el fragmento de las trompetas de la canción como una muestra de orgullo por el representativo nacional.

La tendencia de hacer edits musicalizados continuó rumbo al partido contra Inglaterra. Tras confirmarse el enfrentamiento de los octavos de final, la usuaria de X @trusovrry pidió que los videos del Tri utilizaran la canción "Aquí no es así", de Caifanes.

Luego de esa publicación comenzaron a aparecer numerosos videos tanto en X como en TikTok. Uno de los más populares, publicado por @elmayoolvera, ya supera el medio millón de reproducciones y recibió un comentario de la cuenta oficial de la Selección Mexicana.

"Aquí es México", escribió la cuenta del combinado nacional.

La Selección Mexicana usa "Aquí no es así" de Caifanes en un video oficial

La Selección Mexicana no solo comentó el edit viral de TikTok, sino que también publicó su propia versión utilizando "Aquí no es así" como fondo musical.

El video muestra imágenes de los jugadores, de la afición mexicana y de sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Estadio Ciudad de México.

La publicación también provocó una oleada de comentarios por parte de los aficionados.

"SI PUSIERON CAIFANEEEES ESOOOOOOO, PONGANLA EL DOMINGO EN EL ESTADIOOOO OMGDDD", escribió un usuario.

La cuenta oficial de la Selección Mexicana respondió y le regaló un me gusta:

"PUSIMOS A CAIFANES".

¿Qué dice la letra de "Aquí no es así" y por qué conecta con la afición?

La canción fue escrita por Alejandro Marcovich, Alfonso André y Saúl Hernández, integrantes de Caifanes, y fue lanzada en octubre de 1994 como el segundo sencillo del álbum El nervio del volcán.

De acuerdo con una publicación de Facebook de Marcovich, la letra tenía el propósito de "recalcar la diferencia entre los invasores y los conquistados en éste, el territorio mexicano".

Según usuarios en redes sociales, el fragmento de "Aquí no es así" encaja con el partido ante Inglaterra no solo por la referencia a un lugar "donde no sale el sol", sino también por el pasado conquistador del país.

El fragmento más utilizado en los edits dice:

“Y vienes desde allá

Donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

Pero aquí no es así”.

¿Sonará Caifanes en el Estadio Azteca antes del partido contra Inglaterra?

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que "Aquí no es así" suene en el Estadio Ciudad de México antes del partido. Sin embargo, después de que la Selección Mexicana utilizó el tema en un video oficial y de la gran respuesta que ha tenido entre la afición, muchos seguidores esperan que forme parte del playlist oficial previo al encuentro.

Recordemos que en el partido de México y Ecuador, previo al silbatazo inicial, sonó "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel.