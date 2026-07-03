Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y en una de las máximas promesas del fútbol mexicano. Su talento con la Selección Mexicana y el Club Tijuana ha despertado el interés de equipos europeos, pero también la curiosidad de miles de aficionados que quieren conocer más sobre su vida fuera de las canchas. ¿Sabías que el joven jugador del Tricolor tiene dos hermanas? Aquí te contamos quiénes son y los detalles sobre ellas.

Desde sus primeros pasos en el fútbol, Mora ha destacado la importancia del apoyo de su familia en su formación personal y deportiva. Sus padres han acompañado su desarrollo desde las categorías infantiles y han sido una pieza clave para que pudiera consolidarse como una de las mayores promesas del fútbol mexicano.

Gracias a ese respaldo, el mediocampista logró abrirse camino hasta debutar con el Club Tijuana a una edad muy temprana y posteriormente ganarse un lugar en la Selección Mexicana.

¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora?

Las hermanas de Gilberto Mora se llaman Bárbara y Kamila y son hijas también del exfutbolista y entrenador mexicano Gilberto Mora Olaya. Sobre la edad de las jóvenes se sabe muy poco, debido a que “Morita” mantiene gran parte de su vida familiar alejada de los reflectores.

Sin embargo, es en TikTok donde su hermana Kamila ha compartido algunos vistazos de cómo es su vida a lado de Gilberto, además de que ha mostrado la forma en la que su familia ha apoyado al joven de 17 años en su paso por la selección Mexicana en el Mundial 2026.

Hasta el momento, las hermanas de Gilberto Mora no forman parte del medio deportivo ni del espectáculo y tampoco suelen conceder entrevistas o realizar apariciones públicas relacionadas con la carrera del jugador.

¿Quiénes son los padres de Gilberto Mora?

Aunque el futbolista suele expresar agradecimiento hacia sus padres por el apoyo recibido durante su carrera, prefiere mantenerlos fuera del foco mediático. Se sabe que el padre del futbolista es Gilberto Mora Olayo, mientras que su madre es la señora Zambrano.

Hasta ahora, la familia ha optado por llevar una vida privada.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es considerado una de las principales joyas del fútbol mexicano. Debutó con el Club Tijuana siendo uno de los jugadores más jóvenes de la Liga MX y rápidamente llamó la atención por su visión de juego, técnica y personalidad dentro del campo. Su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha incrementado el interés de clubes europeos y lo ha convertido en una de las figuras emergentes del torneo.