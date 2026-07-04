El esperado duelo entre México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha desatado una ola de pronósticos entre analistas, aficionados y público en general. A pocas horas del partido, miles buscan conocer qué selección tiene más posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y cuál sería el marcador más probable. La Inteligencia artificial (IA) ya reveló quién será el ganador. ¡Entérate quién avanzaría a los cuartos de final!

Todo México espera con nerviosismo y emoción el próximo encuentro de la Selección Mexicana, el cual será definitivo, ya que si gana, avanzaría a la siguiente ronda de cuartos de final, pero si pierde, ahí terminaría el sueño mundialista del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El partido México vs Inglaterra es el 5 de julio, a las 18:00 horas, en el estadio Ciudad de México.

¿Quién ganará el México vs Inglaterra, según la IA?

De acuerdo con simulaciones realizadas por herramientas de inteligencia artificial que consideran variables como el rendimiento reciente, estadísticas ofensivas y defensivas, valor de las plantillas, historial competitivo y desempeño durante el torneo, Inglaterra parte con una ligera ventaja para clasificar a los cuartos de final.

Sin embargo, la diferencia proyectada no es amplia. La IA considera que México llega en un gran momento futbolístico, con un equipo sólido y la confianza de mantenerse invicto, por lo que el partido se perfila como uno de los más equilibrados de los octavos de final.

En otras palabras, la IA señala como posible ganador a Inglaterra, pero reconoce que el Tri tiene opciones reales de dar la sorpresa.

¿Cuál sería el marcador más probable en el México vs Inglaterra?

Las proyecciones más comunes apuntan a un encuentro de pocos goles. Entre los resultados que aparecen con mayor frecuencia destacan:

Inglaterra 2-1 México

Empate 1-1 con definición en tiempos extra o penales

Inglaterra 1-0 México.

¿Qué factores analiza la inteligencia artificial?

Los modelos de IA toman en cuenta una combinación de datos estadísticos y deportivos, entre ellos:

-Resultados recientes de ambas selecciones.

-Rendimiento en el Mundial 2026.

-Goles anotados y recibidos.

-Posesión del balón y generación de oportunidades.

-Valor y experiencia de las plantillas.

-Historial de enfrentamientos internacionales.

¿Qué necesita México para ganarle a Inglaterra?

Especialistas consideran que el Tri deberá mantener el orden defensivo y aprovechar el buen momento de futbolistas como Gilberto Mora, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes han sido fundamentales durante el torneo.

También será clave neutralizar la velocidad y el poder ofensivo de Inglaterra, una selección que suele generar peligro cuando encuentra espacios.