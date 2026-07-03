La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un operativo interinstitucional con 40 mil servidores públicos para garantizar la seguridad de los miles de aficionados que seguirán el partido México vs Inglaterra en distintos puntos de la capital este domingo 5 de julio.

Aunque no confirmó el posible cambio de horario del encuentro, que de acuerdo con versiones difundidas por medios locales habría pasado de las 18:00 a las 12:00 horas, la mandataria capitalina aseguró que el gobierno está preparado para atender cualquier escenario durante los festejos y concentraciones.

Operativo para el México vs Inglaterra contará con 17 mil policías

Brugada informó que el dispositivo estará integrado por 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 24 mil servidores públicos de distintas dependencias, entre ellas Protección Civil, Bomberos, Salud y Gestión Integral de Riesgos.

El objetivo será resguardar a los asistentes que se concentrarán en los principales puntos habilitados para seguir el encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

Instalarán 62 pantallas gigantes en Paseo de la Reforma

Como parte del operativo, el Gobierno de la CDMX ampliará a 62 el número de pantallas que se colocarán sobre Paseo de la Reforma, con el propósito de distribuir a los aficionados y evitar aglomeraciones.

Tan solo en esta zona se desplegarán 14 mil servidores públicos, quienes estarán encargados de labores de seguridad, movilidad, atención médica y protección civil.

Las pantallas se extenderán desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, permitiendo que miles de personas disfruten del partido en diferentes puntos de la avenida.

Reforzarán accesos al Ángel de la Independencia y habrá monitoreo tecnológico

La mandataria también anunció que se fortalecerán los controles de acceso al Ángel de la Independencia, uno de los sitios con mayor concentración de aficionados durante los partidos de la Selección Mexicana.

Además, el operativo contará con monitoreo mediante tecnología de videovigilancia, con el fin de reaccionar de manera inmediata ante cualquier incidente.

Brugada recordó que el acceso al Zócalo capitalino estará sujeto al cupo disponible por razones de seguridad.

Salud y Protección Civil también participarán

Para atender cualquier emergencia, el Gobierno capitalino desplegará 800 servidores públicos del sector Salud, quienes estarán distribuidos en distintos puntos de reunión.

Las brigadas brindarán atención prehospitalaria y apoyo a los asistentes durante toda la jornada.

Alcaldías y municipios organizarán festejos

Como parte de la estrategia para evitar una concentración masiva en el Ángel de la Independencia, Clara Brugada informó que las alcaldías de la Ciudad de México y municipios de la zona metropolitana organizarán actividades y espacios para que la población pueda seguir el encuentro cerca de sus comunidades.

Con esta estrategia, el Gobierno capitalino busca descentralizar la asistencia y ofrecer espacios seguros para que los seguidores del Tri disfruten del esperado duelo entre México e Inglaterra durante los octavos de final del Mundial 2026.