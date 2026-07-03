La polémica por los relojes Rolex que el creador de contenido estadounidense SteveWillDoIt regaló a los jugadores de la Selección Mexicana llegó a su fin. Este viernes, el Tri publicó en su cuenta de X que los jugadores, en mutuo acuerdo, decidieron devolver los obsequios. Esto luego de que varios aficionados y medios señalaran que el equipo de Javier Aguirre podría ser sancionado por la FIFA debido al origen de estos relojes.

Aquí te contamos por qué SteveWillDoIt les regaló los Rolex a los jugadores, qué establece el Código de Ética de la FIFA y qué dijo la Selección Mexicana sobre la decisión de devolverlos.

¿Por qué SteveWillDoIt regaló Rolex a los jugadores de la Selección Mexicana?

SteveWillDoIt es un creador de contenido estadounidense conocido por realizar retos extremos, regalar artículos de lujo y compartir apuestas deportivas de alto valor. Por ello, no sorprendió que realizara una millonaria apuesta para el partido entre México y Ecuador.

A través de videos publicados en sus redes sociales, el influencer reveló que regaló relojes Rolex a los jugadores de la Selección Mexicana como agradecimiento por haberle hecho ganar una apuesta de 2 millones de dólares, luego de que el Tri venciera 2-0 a Ecuador y avanzara a los octavos de final del Mundial 2026.

El Youtuber SteveWillDoIt apostó ¡USD 2M! a que México avanzaba a Octavos del Mundial, ganó y decidió REGALARLE UN ROLEX a cada uno de los jugadores de la Selección.



Y así lo celebraron…



Increíble. 😅🇲🇽 pic.twitter.com/KcKzoiqZS9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 3, 2026

En las grabaciones se observa a SteveWillDoIt dentro del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Mexicana con un maletín lleno de relojes Rolex, mientras los futbolistas eligen el que desean llevarse.

¿Cuánto cuestan los Rolex que SteveWillDoIt regaló al Tri?

Aunque SteveWillDoIt no reveló el costo de los relojes entregados a los futbolistas, los modelos de Rolex pueden costar desde 110 mil pesos mexicanos hasta superar los 3.5 millones de pesos, dependiendo de la colección, los materiales y las ediciones especiales.

La Selección Mexicana confirma que los jugadores devolvieron los Rolex

Tras la controversia, la Selección Mexicana informó a través de X que los jugadores decidieron devolver los relojes al creador de contenido.

"La SNM informa que, de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido @stevewilldoit los relojes que, por iniciativa propia, les había regalado."

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

¿Por qué la Selección Mexicana devolvió los Rolex?

Luego de que los videos se hicieran públicos, usuarios en redes sociales señalaron que aceptar los relojes podría representar un problema para la Selección Mexicana. Esto debido a que el artículo 26 del Código de Ética de la FIFA prohíbe que las personas sujetas al reglamento participen, de forma directa o indirecta, en apuestas, juegos de azar o mantengan intereses en empresas relacionadas con estas actividades.

En caso de incumplir este artículo, el reglamento contempla sanciones que pueden incluir una multa económica y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el futbol durante un periodo máximo de tres años.

Los aficionados también citaron el apartado "Ofrecimiento y aceptación de obsequios y otros beneficios" del Código de Ética de la FIFA, el cual establece que las personas sujetas al reglamento únicamente pueden aceptar obsequios cuando estos:

Tienen un valor simbólico o irrelevante.

No buscan influir en decisiones o actos relacionados con sus funciones.

No generan beneficios económicos indebidos u otras ventajas.

No provocan un conflicto de intereses.

El reglamento también señala que, si se determina el incumplimiento de esta disposición, la sanción puede incluir una multa mínima de 10 mil francos suizos (CHF) y la devolución del obsequio. Además, contempla una prohibición para ejercer actividades relacionadas con el futbol por un periodo de hasta dos años, que podría extenderse hasta cinco años en los casos más graves o de reincidencia.

Por el momento, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre el caso, por lo que se desconoce si el organismo revisará la situación o si la devolución de los relojes será suficiente para dar por concluida la controversia.