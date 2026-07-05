La Selección Mexicana estará viviendo su momento más decisivo dentro del Mundial 2026 este domingo frente a Inglaterra, en un partido que definirá si continúa a los cuartos de final y hace historia.

México se ha preparado para este día con un desempeño destacable, con un récord histórico de cero goles en contra desde que debutó en la inauguración de la Copa en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) contra Sudáfrica.

Aunado a estas estadísticas, después de 40 años, México llegará al quinto partido con estrellas destacadas como Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Gilberto Mora.

¿A qué hora juega México hoy contra Inglaterra y dónde ver en vivo gratis?

El gran día llegó para el Tri y la afición mexicana que espera ver a la selección derrotando a Inglaterra desde su casa, desde el Coloso de Santa Úrsula, este domingo.

Después de la confusión que se generó por el breve cambio de decisión de la FIFA de cambiar el horario del partido, el México vs Inglaterra seguirá con su programación previamente establecida. El partido se llevará a cabo este domingo 5 de julio a las 7 pm , hora central de la Ciudad de México luego de que se retrasará una hora debido a las condiciones climáticas en la Ciudad de México.

El encuentro será transmitido en televisión abierta y en streaming:

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, Las Estrellas,

En línea: Azteca Deportes

Streaming: VIX Premium

Alineación de la Selección Mexicana. ¿Quién va a jugar?

Hasta el momento el once titular no ha sido revelado por el DT Javier Aguirre, pero se espera que repita su fórmula del partido contra Ecuador.

Esta es la posible alineación de México para el partido vs Inglaterra:

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Julián Quiñones

César Montes

Gilberto Mora

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Raúl Jiménez

Erik Lira

Roberto Alvarado

Luis Romo

¿A qué hora canta Maná?

Maná fue la agrupación confirmada para amenizar el medio tiempo de México vs Inglaterra después del beef que protagonizaron Liam Gallagher de Oasis y Fher por quién ganaría el partido.

Cabe recordar que hace unos días, el cantante de Oasis predijo que Inglaterra aplastaría a México 5-0 en los octavos de final; tras sus comentarios, Fher le envió una respuesta defendiendo las capacidades del Tri.

“Creo que venceremos a México 5-0”, escribió Gallagher en su cuenta de X.

El cantante mexicano respondió en un video, directo y sin tapujos: “El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. ¡Ubícate, güey!. ¿5-0? ¡Cálmate! Nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey”.

Tras este encontronazo, se confirmó que Maná se presentará en el medio tiempo del partido, aproximadamente entre las 6:50 pm y las 7 pm.

Y si sí gana México… ¿Con quién iría en los cuartos de final?

En caso de que México le gane a Inglaterra en los octavos de final, el Tri pasaría a cuartos de final para enfrentarse con el ganador del partido entre Brasil y Noruega.

El partido entre la Noruega de Erling Haaland y el Brasil de Vinicius Jr. se jugará también este domingo a las 2 pm, por lo que el rival se revelará antes del partido de México vs Inglaterra.