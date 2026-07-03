La Selección Mexicana no solo está dando de qué hablar por su desempeño en el Mundial 2026, sino también por las amistades que han quedado al descubierto; tal es el caso de la cercanía entre Memo Ochoa y Gilberto Mora, la cual ha emocionado y conmovido a los aficionados quienes incluso ya le piden al portero México que cuide al joven de 17 años, que lo mande a dormir temprano y que lo aleje de Alexis Vega, esto por los escándalos que ha tenido por el consumo de alcohol. “No le vaya a dar agua loca”, fue uno de los cientos de recomendaciones que seguidores le enviaron al arquero jaliscience.

La afición de México comenzó a llamar "Don Memo" a Guillermo Ochoa debido a un trend viral de TikTok y redes sociales surgido durante el Mundial 2026, el cual resalta su rol como el veterano y mentor de la Selección Mexicana.El apodo cobró fuerza a raíz de la estrecha relación y dinamismo entre el histórico guardameta de 40 años y el futbolista más joven del combinado nacional.

Es por esto que los mexicanos le piden a Ochoa que esté al pendiente de Morita (como llaman cariñosamente al joven) y que procure que duerma bien, desayune, coma y cene a sus horas, además de que se aleje, de lo que ellos señalan, las malas influencias y entre los nombres que salieron a relucir está el de Alexis Vega.

Estos comentarios fueron hechos en un video que Guillermo Ochoa compartió en su cuenta de Instagram, en el cual muestra que fue a la habitación de Mora para asegurarse de que ya duerme y descansa como se debe. “Ya puse a dormir a mi Niño… descansen Buenas noches”, fue el mensaje que compartió el guardameta.

La referencia a Vega tiene que ver con varios episodios extradeportivos que involucraron al delantero durante distintas concentraciones; los escándalos más sonados en su carrera han estado principalmente ligados a indisciplinas, fiestas, consumo de alcohol y violaciones a los reglamentos internos de sus clubes.

En muchos comentarios del video de Ochoa se leía: “Don Memo, revise que no esté el Alexis Vega infiltrado, lo vi muy risueño, qué tal que le dio un agua loca”, “Don Memo asegúrate que el Alexis no le de nada de alcohol”, “Que nunca conozca el Bacardi, Don Memo” y “Don Memo, no deje que Morita pruebe los vicios, ahí le encargamos”.

Entre las peticiones también están que “el domingo en la mañana le de a Mora su calcetoce y unos sandwichitos, para que vaya con toda la energía” y que se “tape para que no le vaya a dar un catarro”.