Su actuación con la Selección Mexicana ha puesto en la mira a Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026 y una de las promesas del futbol nacional e internacional. Sus participaciones destacables en los partidos del Tri contra Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y recientemente contra Ecuador, donde dio una asistencia de gol, le han valido el reconocimiento del país entero.

Lo que pocos saben es que su talento sobre la cancha ha sido heredado por otra de las estrellas del futbol mexicano: su padre Gilberto Mora Olayo… ¿Quién es él? A continuación te contamos todo.

¿Quién es el padre de Gilberto Mora?

Morita creció bajó la influencia del futbol nacional debido a que es hijo del mítico Gilberto Mora Olayo, quien fue estrella de varios equipos mexicanos como el Toluca, Club Tijuana, Veracruz y Jaguares de Chiapas como mediocampista por izquierda.

Mora Olayo debutó con los Diablos Rojos del Toluca en 1997 y después jugó para el Atlético Mexiquense, Real Cuautitlán, Tigres B, Bachilleres Veracruz. Tras una larga trayectoria en Primera y Segunda División, Gil Mora Olayo se retiró con los Xolos de Tijuana, donde actualmente juega su heredero.

Más allá de su carrera con el balompié, Gil Mora padre ha hecho sus pininos como entrenador de los Xolos y como pieza clave en el desarrollo de su hijo como estrella del equipo.

Gilberto Mora Olayo nació en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1976. Además de ser padre de Gil Morita, Mora Olayo tiene dos hijas llamadas Bárbara y Kamila.

Gil Mora desea que Morita “sea un gran futbolista y un hombre de bien”

En una entrevista con GQ, Gil Mora habló sobre su hijo y el futuro que tiene como futbolista profesional, prediciendo que el joven de 17 años tiene un gran futuro sobre la cancha.

“Lo que más me interesa es que sea un hombre de bien. Que sea futbolista, sí, pero sobre todo que sea una persona, un buen hombre de bien, que lleve bien su carrera”, señaló.

Durante la charla, Mora Olayo recordó el momento en el que se dio cuenta que su hijo tendría un futuro como futbolista, señalando que a Gil le llamaba la atención el balón incluso desde antes de aprender a caminar y que el hecho de que creciera con un padre futbolista influyó para que se fuera desarrollando de forma profesional siendo un adolescente y considerara el futbol como una carrera.

“Le gustaban más los balones que a cualquier niño pequeño y ahí me imaginé que podría ser algo que nunca dejaría de hacer. Fue creciendo y le seguía llamando más la atención la pelota que un carro; además, comenzó a mostrar habilidades que parecían distintas a las de otros niños”, apuntó.

“Creo que le ayudó mucho que yo estuviera dentro del medio del futbol y que él lo viviera como parte de su vida desde pequeño. Escuchaba hablar de futbol en casa, veía futbol conmigo y estaba muy cerca de mi vida como futbolista”, dijo.