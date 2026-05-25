TV Azteca respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria hiciera un llamado público relacionado con la televisora durante su conferencia matutina. En un comunicado difundido este lunes 25 de mayo de 2026, la empresa acusó al gobierno federal de intentar censurar a medios críticos y de atentar contra la libertad de expresión en México.

La televisora aseguró que el llamado de Sheinbaum para dejar de consumir contenidos de TV Azteca será “inútil”, ya que millones de mexicanos continúan viendo su programación, noticieros, realities y coberturas deportivas.

Si nadie los miraba antes, ahora menos los verán. 🤭🤭 pic.twitter.com/13kqHFYj4X — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 25, 2026

TV Azteca acusa censura y persecución política

En el documento, TV Azteca calificó las declaraciones de Claudia Sheinbaum como un “intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.

Además, sostuvo que el gobierno federal busca influir en la manera en que los ciudadanos consumen información y acusó a Morena y a la llamada Cuarta Transformación de promover ataques contra medios de comunicación críticos.

“Es preocupante que usted esté atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios se informan”, señala el comunicado.

La televisora también afirmó que ha sido objeto de acoso y persecución política por mantener una línea crítica hacia el actual gobierno.

TV Azteca lanza fuertes acusaciones contra Morena y la 4T

El posicionamiento elevó aún más la confrontación política y mediática al incluir acusaciones directas contra integrantes de Morena y funcionarios cercanos al movimiento de la Cuarta Transformación.

Entre los señalamientos, TV Azteca acusó presunta complicidad de figuras políticas con el crimen organizado, corrupción y destrucción de instituciones democráticas. También aseguró que el gobierno busca iniciar una etapa de “censura y silenciamiento” contra medios críticos.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes respaldan la postura de la televisora y quienes consideran que se trata de una confrontación política con fines mediáticos.

Claudia Sheinbaum y TV Azteca protagonizan nuevo choque político-mediático

El conflicto entre TV Azteca y Claudia Sheinbaum ocurre en medio de una creciente polarización política en México y revive el debate sobre libertad de expresión, medios de comunicación y críticas al gobierno federal.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido una respuesta oficial al comunicado difundido por la televisora.