México enfrentará un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión con potencial ciclónico en el océano Pacífico, mientras un temporal de lluvias intensas y una ola de calor persistente afectarán a gran parte del territorio nacional.

Las autoridades han advertido sobre posibles inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunas regiones del país.

Clima en CDMX y Estado de México: lluvias fuertes durante varios días

La Ciudad de México y el Estado de México registrarán lluvias fuertes entre el viernes y el lunes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Además de las precipitaciones, se esperan descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar encharcamientos, afectaciones viales y caída de ramas o anuncios.

Las lluvias más importantes se concentrarán en las zonas norte, centro y oriente del Valle de México.

Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones el fin de semana:

La interacción de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y el desarrollo potencial de sistemas ciclónicos favorecerá precipitaciones significativas en diversas entidades.

Para el viernes, se pronostican lluvias intensas en:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

También se esperan lluvias muy fuertes en:

Nuevo León

Querétaro

Tlaxcala

Guerrero

Michoacán

Durante el sábado y domingo, el temporal continuará principalmente en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Posible ciclón elevará el riesgo en Guerrero y Oaxaca

El SMN mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión localizadas al sur de las costas del Pacífico mexicano.

De evolucionar favorablemente, estos sistemas podrían incrementar significativamente las lluvias durante el inicio de la próxima semana.

El lunes podría convertirse en el día más crítico, ya que se prevén lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, se espera oleaje de hasta cinco metros de altura y rachas de viento que podrían alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Ola de calor en México: temperaturas de hasta 45 grados

Mientras las lluvias afectan el centro y sur del país, la ola de calor continuará en varias entidades del norte y occidente.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se esperan en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Guerrero

Otras entidades registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados, incluyendo Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y estados de la Península de Yucatán.

Vientos fuertes y posibles afectaciones

Además de las lluvias y el calor extremo, algunas regiones enfrentarán fuertes rachas de viento.

Se prevén velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, con posibilidad de tolvaneras.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en carreteras.

Recomendaciones ante el temporal de lluvias

Las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Mantenerse informado a través de los avisos oficiales.

Extremar precauciones en zonas montañosas por riesgo de deslaves.

Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.

Tener lista una mochila de emergencia en zonas propensas a inundaciones.

El panorama meteorológico para los próximos días estará marcado por la combinación de lluvias intensas, potencial desarrollo ciclónico y calor extremo, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse atento a los reportes oficiales y tomar precauciones.