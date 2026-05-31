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La y el actor Callum Turner ("Animales fantásticos") se casaron en Londres este domingo en una ceremonia discreta que podría ser seguida de una fiesta de tres días en Sicilia, según informaciones de prensa.

Los tabloides The Sun y Daily Mail publicaron fotos de la pareja saliendo del Old Marylebone Town Hall tras una ceremonia civil a la que asistió solo un pequeño grupo de familiares y amigos.

Dua Lipa, de 30 años, lució un sombrero blanco y un vestido diseñado por la casa Schiaparelli para la boda, según los reportes. Turner, de 36 años, vistió un traje azul marino.

The Sun afirmó que ahora planean una "suntuosa" fiesta de tres días en Sicilia a finales de la próxima semana.

Los representantes de la pareja, que lleva junta desde enero de 2024, no respondieron a la solicitud de comentarios de la AFP.

Dua Lipa, hija de migrantes kosovares, se ha convertido en una de las principales cantantes británicas desde su sencillo "Be The One" en 2016.

La estrella del pop anunció en una entrevista con la edición británica de Vogue el año pasado que ella y Turner planeaban casarse.

Turner se hizo un nombre a nivel internacional gracias a su participación en las películas de "Animales fantásticos", y se lo considera un posible candidato a convertirse en el próximo James Bond.

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