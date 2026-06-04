La polémica resurgió con la exviolinista de Nodal luego que de presumiera un enorme anillo con el que desató comentarios y dudas, ya que los usuarios de redes sociales aseguraron que dicha publicación se trataría de una indirecta para Ángela Aguilar, quien hace unos días mostró ante las cámaras el lujoso anillo de diamantes que le regaló su esposo con motivo de su aniversario de boda en Roma. Inmediatamente, los internautas aseguraron que la joya de Esmeralda Camacho podría haber sido también un obsequio del sonorense.

La exintegrante del equipo musical de Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al presumir en un video de TikTok un llamativo anillo que rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes no tardaron en compararlo con la joya que recientemente mostró Ángela Aguilar en el concierto que ofreció su pareja en la Plaza de Toros México.

El pasado 29 de mayo, Nodal se presentó en la Ciudad de México y para cantar el tema “Dime Cómo Quieres” estuvo acompañado de la hija de Pepe Aguilar; durante su show, Ángela estuvo atenta y sonriente, tanto que posó para las cámaras y mostró el enorme anillo de oro rosa y con un diamante que le dio Christian para celebrar que cumplieron dos años de haberse casado en Roma.

La coincidencia de que ambas mujeres lucieran una ostentosa joya desató una ola de comentarios ya que algunos internautas aseguraron que el sonorense habría dado dichos regalos a las dos.

“También andas estrenando anillo”, “Tirando indirecta con el anillo... jaja la amo”, “El anillo más hermoso que el de Ángela”, “Una indirecta muy directa”, “Yo entendí, tú entendiste, todos aquí entendimos”, “El que entendió, entendió”, “Amé su anillo, mucho mejor que algunas otros”, “Ya deberías contarnos todo” y “Me gustó más este anillo”, fueron las reacciones que generó la publicación de Esmeralda Camacho, en la cual, además, da detalles de que se encuentra de viaje en Ensenada.

Aunque no existe ninguna conexión confirmada entre ambas situaciones, las comparaciones no tardaron en viralizarse, sobre todo porque ambas joyas han llamado la atención por su diseño llamativo y por haber aparecido en medio de semanas marcadas por rumores sobre el romance de Nodal y Ángela.